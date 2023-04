Opening im Golfclub Schloss Ernegg

Bei der Eröffnungsfeier hisste die neue Sekretariatsmitarbeiterin Birgit Rigler unter Fanfarenklängen die Fahnen des Golfclubs und die niederösterreichische Landesflagge. „Es ist heuer das zweite Mal, dass wir diese Art der Eröffnung veranstalten”, berichtete Barbara Undeutsch, die Leiterin des Sekretariats.

Einen besonderen Dank sprach sie dem Team der Greenkeeper rund um Head-Greenkeeper Dave Baker aus, die über den Winter ganze Arbeit geleistet haben. Der Platz hinter dem Meierhof wurde aufgeräumt und die Container entfernt. Die Brücke über den Mühlbach ist nun komplett saniert und wieder begeh- und befahrbar. Die Sanierung der Driving Range hat bereits begonnen. Neue hochwertige Außenmappen (Tee Grass) liegen zum Abschlagen bereit. Die Teilnehmer des Openings durften einige Abschläge vom neuen Tee Grass machen. Vorher wurde ein Stamperl Eierlikör verkostet.

Die vereinseigenen Maschinen wurden für das Service zerlegt und neu zusammengesetzt. Der Golfclub hat nun eine neue Bunkermaschine und einen neuen Raffmäher. Ein Mähroboter wird noch getestet.

Head Pro Gregor Kotnik ist auch heuer wieder mit dabei und kümmert sich um die zertifizierte PGA (Professional Golfers’ Association of Austria)-Golfschule. Pächter des Vereinsrestaurants „Die Meierei” ist wie in den vergangenen Jahren die Familie Nagy. Neu im Team des Sekretariats ist neben Rigler auch Silvia Frühwirth.

Neue Turnierformate

Im Terminkalender gibt es einige neue Turnierformate. Am 1. Mai, 11 Uhr, findet an allen teilnehmenden Golfplätzen in Niederösterreich das „BIG-Das Golfturnier“ statt. „Dieses Turnier wurde vom NÖ Golfverband initiiert. Das Ziel ist, dass es das größte Golfturnier der Welt wird”, sagte Undeutsch.

Von Mai bis September findet jeden ersten Mittwoch im Monat um 17 Uhr das „9 Loch After Work” statt. Einsteiger sind dabei herzlich willkommen.

Weitere Turniere sind der Mostviertel Cup (9. bis 11. Juni), der von der Mostviertel Tourismus GmbH gefördert wird und in Kooperation mit den Golfplätzen St. Pölten und Ferschnitz stattfindet. Neu im Turnierkalender ist auch die „Lions Trophy by Harryson Businesswear” am 24. Mai und 28. Juni.

