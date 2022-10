Physio-Institut Scheibbs: Eine Lücke geschlossen

So rasch als möglich nach einer Operation oder Verletzung wieder schmerzfrei das normale Gangbild zu erreichen. Das ist eines der Ziele, denen sich das Physio-Institut Scheibbs verschrieben hat. Dazu hat man mit dem Antischwerkraft-Laufband Alter G auch eine der modernsten Methoden im Angebot – „das Herzstück unseres Instituts“, wie der wirtschaftliche Leiter Christian Endl bei der offiziellen Eröffnung und Segnung des Instituts mitten in Scheibbs am Freitag betonte.

Aber nicht nur in der Lokomotion arbeiten die aktuell sieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Physio-Institut Scheibbs unter der Leitung von Doktor Johannes Weintögl mit modernsten Erkenntnissen. Auch in den Bereichen der Physiotherapie, Trainingstherapie, Ergotherapie und Logopädie will das Physio-Insitut Vorreiter sein und eng mit dem Landesklinikum Scheibbs, wo Weintögl auch auf der Orthopädie tätig ist, zusammenarbeiten. „Wichtig für uns ist nicht nur die Therapie, sondern auch die Prävention. Bewegung ist für die gesamte Gesellschaft wichtig. Wir wollen daher für die Spitzensportler genauso da sein wie für die breite Masse“, betont ÖSV-Sportchef Herbert Mandl, einer des Führungsquartetts des Institutes.

Für ÖVP-Landtagsabgeordneter Anton Erber füllt das Physio-Institut Scheibbs, das als private Krankenanstalt geführt wird, eine große Lücke in der Region aus. „Damit ersparen sich viele lange Fahrtstrecken und Wartezeiten“, ist Erber überzeugt. Und auch für den Scheibbser Bürgermeister Franz Aigner ist das Physio-Institut ein großer Gewinn für Scheibbs. Er ist auch überzeugt, dass man auch den mündlich bereits zugesagten Kassenvertrag bald in den Händen haben wird.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.