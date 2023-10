Reinsberg: „Unser G’schäft ist ein Paradebeispiel“

Wieder einmal bewiesen die Reinsberger, was mit Zusammenhalt und Engagement alles möglich ist. Mit der Eröffnung von „Unser G’schäft“ am neuen Standort ist die Versorgung der Bewohner im Ort künftig gesichert. Viele Bewohner, Ehrengäste, Lieferanten und Firmenvertreter waren am Freitag mit dabei, als Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner nach der Besichtigung des neuen Nahversorgers, der unmittelbar an den erst neu errichteten Kindergarten angrenzt, diesen feierlich eröffnete.

Rund 450.000 Euro wurden in das Gebäude mit kleiner überdachter Terrasse investiert, das sich über 160 Quadratmeter erstreckt und direkt vor dem Kindergarten errichtet wurde. 350.000 Euro davon entfallen auf die Gemeinde, 100.000 Euro kommen über die Nafes-Förderung des Landes. Die Gemeinde hat für den Bau ein Darlehen aufgenommen, das über die künftigen Mieteinnahmen rückfinanziert werden soll.

„Die Neueröffnung von ‚Nah & Frisch – Unser G’schäft' ist ein Paradebeispiel dafür, was alles im gemeinsamen Miteinander gelingen kann“, sagte Mikl-Leitner, die auch betonte: „Es ist ein traumhaft schönes Geschäft geworden, wozu man nur herzlich gratulieren kann. Reinsberg ist schon eine besondere Gemeinde und eine Vorzeigegemeinde für ganz Niederösterreich.“ Denn ein derartiges Projekt müsse natürlich auch von der Bevölkerung mitgetragen werden, führte die Landeshauptfrau weiter aus und erinnerte an die 3.000 ehrenamtlichen Stunden der rund 70 verschiedenen Helfer, die an diesem Geschäft mitgebaut haben. Zwischenwände wurden von Freiwilligen errichtet, Räume ausgemalt und die Einrichtung von einem pensionierten Tischler eingebaut. „Jeden Tag haben die Bewohner eines anderen Hauses für die Verpflegung der Bauarbeiter gesorgt“, betonte Vereinsobmann Christoph Wolmersdorfer.

Die Kundinnen und Kunden können sich hier ein topmodernes Geschäft mit Innovationscharakter erwarten. Zusätzlich zu den gewohnten Öffnungszeiten mit Personalbesetzung wird der Einkauf auch in einem Selbstbedienungsformat möglich sein. Es können dann die Öffnungszeiten auf 84 Stunden pro Woche ausgeweitet werden. „Nach einer zweiwöchigen Testphase des Selbstbedienungsformats durch die Vorstandmitglieder erfolgt dann auch die Freigabe für die Kunden“, erklärt Wolmersdorfer.

Bürgermeister Franz Faschingleitner erklärte das Geheimnis für den Erfolg in Reinsberg und den neuerlichen Meilenstein in der Dorfgestaltung. „Wir haben 2013 mit dem Bürgerbeteiligungsprozess begonnen und neben der Kirche, dem Musium, dem Dorfplatz, dem Kindergarten nun auch ein neues G’schäft. Im Herbst beginnt bereits unsere nächste Baustelle mit dem angrenzenden Wohnprojekt“, zählte der Bürgermeister die klaren Ziele der Reinsberger auf und betonte: „Wir wissen, was wir wollen und jeder ist ein Teil des Ganzen, diese Art von Gemeinschaft gibt jedem Kraft und diese ist in all diesen Projekten spürbar.“

Das Team im neuen G’schäft: Daniela Prüller, Bettina Danner, Monika Teufel, Lehrling Darleen Moser, Chefin Andrea Fischer und Melanie Schausberger. Foto: Claudia Christ