Physio-Institut Scheibbs: „Gehen am Mond“ wird bald Realität

„Nach der Genehmigung zur Errichtung einer Privaten Krankenanstalt durch das Land NÖ in Scheibbs und dem Erwerb der Immobilie in der Bahnhofstraße 6 mussten wir uns als Betreiber natürlich Ziele setzen – auch zeitlich. Nicht ahnend, dass Lockdowns kommen werden, verbunden mit Engpässen von Handwerkern und Rohstoffen. Diese Hürden sind verantwortlich für die Verzögerungen. Alle Gewerke sind aber ausgesprochen bemüht und wir sind derzeit zuversichtlich, Anfang März losstarten zu können“, sagt Doktor Helmuth Eggl, Sprecher der Meta Beteiligungs GmbH, die bereits fünf Physio-Institute in Österreich betreibt.

Parallel dazu laufen seit Oktober auch die Gespräche und Verhandlungen mit der Österreichischen Gesundheitskassa (ÖGK) bezüglich der Direktverrechnungsverträge auf Hochtouren. Mit dem Land sind alle Verhandlungen positiv abgeschlossen. Von der GÖG (Gesundes Österreich Gesellschaft) liegt ein positives Bedarfsgutachten vor. „Wir hoffen, dass auch das Ansuchen von der ÖGK bis März positiv erledigt wird. Grundsätzlich herrscht eine gute Kooperation mit der ÖGK. Auch an unseren anderen Standorten haben wir Direktverrechnungsverträge“, erklärt Eggl. Der Allgemeinmediziner und Facharzt für Orthopädie mit 20-jähriger Erfahrung ist auch ÖSV-Teamarzt und wird als medizinischer „Back-up“ im Physio-Institut Scheibbs tätig sein. Dennoch will man einen medizinischen Leiter vor Ort. „Diesbezüglich laufen die Gespräche“, sagt Eggl.

In dem neu gegründeten Scheibbser Institut werden alle orthopädischen, neurologischen und auch pädiatrischen Krankheitsbilder abgedeckt – sowohl chronische Leiden, als auch postoperative Patienten, aber auch prophylaktische Maßnahmen. Weiters werden logopädische und ergotherapeutische Schwerpunkte gesetzt. „Wir planen, die neuesten und modernsten Therapiekonzepte in unserer PKA umzusetzen. Dazu haben wir ein Raumkonzept von über 70 m² als Aktiveinheit mit Therapie- und Koordinationsgeräten und therapeutischer Kletterwand, auch im Sinne der Kinderorthopädie“, schildert Eggl.

Der zentrale Part ist aber ein „ALTER G“. Dies ist ein Therapie- und Trainingsgerät mit dem Gefühl der Schwerelosigkeit, also „Gehen am Mond“. „Entwickelt wurde dieses Gerät von der NASA, verwendet wird es weltweit für schnellste Rehabilitation und ist als solches das erste in Niederösterreich. Vorteil zur Unterwassertherapie ist, dass sofort postoperativ begonnen werden kann, unabhängig von Wundheilung, Hygiene, und das jederzeit und individuell dosierbar“, weiß Eggl.