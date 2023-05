Vision ist in Bergland wahr geworden

Nach vielen Jahren Planung, aber nur einem Jahr Bauzeit hat Andreas Gamsjäger gemeinsam mit seiner Familie und seinem Team seine Vision des neuen Betriebsgebäudes in der Gemeinde Bergland direkt neben der B1 in die Realität umgesetzt. Die größte Investition in der über 40-jährigen Firmengeschichte, des 1979 von Herbert Gamsjäger in Ybbs gegründeten Familienunternehmens, das seit 1995 auch in Purgstall, dem Heimatort von Herbert Gamsjäger, eine Filiale führt.

In Bergland entstand ein top-modernes, nach höchsten ökologischen Standards errichtetes Gebäude, in dem nicht nur das Handelsgeschäft mit 600 m² Verkaufsfläche und das gesamte Lager sowie die Elektroinstallationsfirma und Internetanbieter wibs.at untergebracht sind, sondern auch noch weitere IT-Firmen zusammengefasst unter dem Namen B1-digital beheimatet sind. „Wir haben auf 8.000 m² Grundstücksfläche eine Nutzfläche von 3.100 m², bestausgestattete Büro- und Sharing-Bereiche und noch rund 140 m² für weitere Mieter frei“, schilderte Andreas Gamsjäger im Gespräch mit Moderator Franz „Franky“ Kramml und zeigte sich stolz und dankbar, auf seine Familie, sein Team, die ausführenden Firmen und die vielen Helfer und Unterstützer, die es vor allem auch Ende Februar möglich gemacht hatten, die zwei Standorte aus Ybbs innerhalb von nur drei Tagen nach Bergland zu übersiedeln.

Eine Bergland-Uhr und Gottes Segen

Als Gratulanten stellten sich zahlreiche Ehrengäste ein, allen voran Expert-Österreich-Geschäftsführer Alfred Kapfer, Landtagsabgeordnete Silke Dammerer, die Melker Wirtschaftskammer-Obfrau Silvia Rupp und Berglands Bürgermeister Walter Wieseneder. Der hatte ein besonderes Geschenk für die Firma Gamsjäger mitgebracht. Die Gemeindewappen als Uhr - aus Holz geschnitzt. Die Segnung des Gebäudes nahm Pater Stephan vor, der Moderator der Pfarren Neumarkt und St. Martin.

Wieseneder war übrigens nicht der einzige Ortschef an diesem Abend, auch Neumarkts Bürgermeister Otto Jäger, Purgstalls Vizebürgermeister Erik Hofreiter und die Ybbser Bürgermeisterin Ulrike Schachner gratulierten - letztere, so wie auch Silke Dammerer, mit einem weinenden Auge. Denn immerhin musste Ybbs die Firma Gamsjäger nach Bergland ziehen lassen, weil die Pläne eines Ausbaus in Ybbs selbst am nicht verfügbaren Grundstück gescheitert waren. „Wichtig ist aber, dass ihr in der Region geblieben seid und damit auch die Wertschöpfung hier bleibt“, betonte Silke Dammerer in ihrer Festansprache.

Mit einem Flying Catering verwöhnte im Anschluss an den offiziellen Teil die Eventagentur mado die knapp 200 Gäste, die zu späteren Stunde auch den bestens ausgestatteten Sharing Bereich des neuen Gebäudes als Feierlocation für sich entdeckten.

Samstag und Sonntag Tage der offenen Tür

Am Freitag und Samstag, 19. und 20. Mai, lädt die Firma Expert Gamsjäger samt ihrer Partnerfirmen von B1-digital zum Tag der offenen Tür - auch mit großem Gewinnspiel und tollen Angeboten. Am Samstag gibt es ab 11 Uhr einen Frühschoppen mit der Trachtenkapelle Petzenkirchen-Bergland.

