Eröffnungen und Spielefes Lackenhof bietet Neues für Läufer und Naturerkunder

Stellten sich dem Pressefoto nach der Enthüllung der Informationstafel für die neuen Trailrunning-Strecken: Herbert Zebenholzer (Ybbstaler Alpen), Helmut Brem (ÖTV), Gerald Demolsky, Bürgermeisterin Renate Rakwetz, Karla Prem (ÖTV), Nicole Mösel (Zukunft Lackenhof), Gerhard Pechhacker sowie Renate Woditschka und Lena Raubaum (beide Zunder Zwo). Foto: Claudia Christ

G ründe zum Feiern gab es am Samstag in Lackenhof am Ötscher genug. Zum einen sorgte das traditionelle Familienfest für Unterhaltung bei Klein und Groß, zum anderen fand die Eröffnung des neuen Geschichtenwegs und der neu beschilderten Trailrunning-Strecken statt.

Auf der Wiese bei der Talstation Großer Ötscher ging es am Samstag hoch her. Zahlreiche Spielestationen sorgten bei den Familien für Spaß und Action. Im Rahmen des Festes fand ebenso die Eröffnung des Geschichtenwegs und der Trailrunning-Strecken statt. Lackenhof hat im Zuge des BIN-Projekts „Touristische Infrastrukturprojekte in den Bergerlebniszentren NÖs" zwei Konzepte fertiggestellt. Die bereits bestehende Sagenmeile wurde nun zum Geschichtenweg, der durch sieben Installationen wie Lupen, Hörtrichter und Neugierdsnasen die Geheimnisse des Waldes näherbringt. Für die Sportlichen und Aktiven wurden sieben Trailrunning-Strecken definiert. Diese bieten eine sportliche Alternative zum Wandern, um Lackenhof im Laufschritt zu erkunden. Lackenhofer Familienfest mit vielen Attraktionen Trotz hochsommerlicher Temperaturen konnten sich die Veranstalter des Familienfestes, der Ötscher Tourismusverband, über viele Besucher beim Spielefest am Samstag freuen. Für die großen und kleinen Besucher gab es auf der Weitental-Wiese viel zu entdecken und auszuprobieren. Anna, Andrea, Maresa mit Mutter Marlies und Nicola bei der Station des Musikvereins. Hier galt es Töne zu erkennen, ein Lied nachzuspielen und ein Instrument richtig zusammenzubauen. Foto: Claudia Christ Arno versuchte sich im Geschicklichkeitsspiel. Foto: Claudia Christ Philip und Christoph eroberten die Hüpfburg. Foto: Claudia Christ Gabriel Bruckner, Johanna und Melanie Wilsch bedruckten Stofftaschen. Foto: Claudia Christ