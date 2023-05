Die sicherste Bank steht in Wieselburg

Die Polizeimusik Niederösterreich spielte schon vor der offiziellen Eröffnung ein Platzkonzert, ein Quintett der Polizeimusik sorgte für die musikalische Umrahmung des Festakts. Ein Fingerzeig, dass in Wieselburg am Donnerstag etwas Besonderes vonstattenging. Das Besondere war die Eröffnung des neuen Raiffeisenhaus Wieselburg. Dort wo früher das alte Feuerwehrdepot stand – also mitten im Zentrum von Wieselburg – steht jetzt nach knapp zweijähriger Bauzeit ein neues, top-modernes und nach höchsten ökologischen Gesichtspunkten ausgerichtetes, multifunktionales Bürogebäude, in dem neben der Zentrale der Raiffeisenbank Mittleres Mostviertel auch die Polizeiinspektion Wieselburg sowie die LBG Niederösterreich Steuerberatung GmbH untergebracht sind.

„Die Zusammenlegung des Verwaltungsbereichs in Wieselburg und damit die Aufstockung der Mitarbeiteranzahl in der Zentrale von 55 auf 105 Mitarbeiter war die logische Folge der 2016 erfolgreich in Angriff genommenen Fusion zur Raiffeisenbank Mittleres Mostviertel. Daher ist das heute für uns ein Tag der Freude und der Dankbarkeit“, betonte Raiffeisenbank-Obmann Bürgermeister Leopold Gruber-Doberer beim Festakt im neuen Festsaal im Raiffeisenhaus mit Blick über die Dächer Wieselburgs.

Er strich auch die regionale Verankerung der Raiffeisenbank und die Nachhaltigkeit des Projekts hervor. Geld aus der Region sei wieder in die Wirtschaft der Region investiert worden. „Unser Geschäftsgebiet reicht von Pöggstall bis zu Ötscher und Hochkar. Mit diesem Bau haben wir ein nachhaltiges Zeichen für die Weiterentwicklung in der Region gesetzt“, ist Gruber-Doberer überzeugt.

8,5-Millionen-Euro-Projekt in durchaus schwierigem Umfeld

Dass das Bauvorhaben in Zeiten von Covid, Baumaterial- und Personalmangel kein einfaches war, berichtete Raiba-Geschäftsleiter Direktor Leopold Grubhofer. Denn zu allen äußeren Unannehmlichkeiten kam auch in der ersten Bauphase noch die Problematik mit dem Nebenstromgrundwasser hinzu. „Wir haben wirklich nichts ausgelassen. Aber jetzt können wir sagen: Ende gut, alles gut“, freute sich Grubhofer mit einem Lächeln und bedankte sich bei allen Professionisten sowie vor allem bei Sonja Mühlbacher, die die örtliche Bauaufsicht von der Firma Vonwald übernommen hatte. „Als einzige junge Dame in der Männerriege war es für sie nicht immer einfach“, wusste Grubhofer. Sein Dank galt auch Andreas Karlinger, der hausintern die Baukoordination übernommen hatte.

Insgesamt hat die Raiffeisenbank Mittleres Mostviertel 8,5 Millionen Euro in den Neubau investiert, wovon rund 800.000 dank der ökologischen Bauweise und der hohen Energieeffizienz gefördert werden. Prunkstück des neuen Gebäudes ist neben den modernen Büroräumlichkeiten und dem Festsaal für bis zu 150 Personen mit Dachterrasse das Atrium im Erdgeschoß samt Panoramalift. Das Haus verfügt auch über eine eigene Tiefgarage für 26 Autos und ist mit Stromtankstellen für die E-Auto-Flotte der Raiffeisenbank ausgestattet.

Insgesamt hat das Haus eine Größe von 3.760 m². Auf vier Etagen befinden sich 2.100 m² Büroflächen, im Dachgeschoß der Festsaal mit 300 m². Eingemietet sind im Erdgeschoß die Polizei und im Obergeschoß die LBG Österreich GmbH. 280 m² Büroflächen sind noch frei.

„Neues Gebäude ist ein wahrer Eyecatcher“

Ein besonderes Geschenk hatte Wieselburgs Bürgermeister Josef Leitner mitgebracht. Denn der Platz vor dem neuen Raiffeisenhaus heißt ab sofort „Raiffeisenplatz“. „Das neue Gebäude ist ein wahrer Eyecatcher, noch dazu mit höchsten ökologischen Standards. Für die Stadtgemeinde Wieselburg eine enorme Aufwertung“, freute sich das Stadtoberhaupt.

Pfarrer Daniel Kostrzycki und Polizeiseelsorger Pius Feiler nahmen die Segnung des neuen Raiffeisenhauses sowie der drei Kreuze für die Raiffeisenbank, Polizei und LBG vor. Lob und Dank für die gute Zusammenarbeit und den Neubau gab es auch von den weiteren Ehrengästen in ihren Ausführungen, die sie im Rahmen kleiner Interviewrunden mit Matthias Grabner äußerten.

Welcher Bankräuber traut sich in eine Bank einbrechen, in der die Polizeiinspektion untergebracht ist! LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf

„Ihr seid jetzt nicht nur dank eurer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die freundlichste Bank, sondern sicherlich auch die sicherste Bank in Österreich. Denn welcher Bankräuber traut sich in eine Bank einbrechen, in der die Polizeiinspektion untergebracht ist!“, betonte LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf.

Innenminister Gerhard Karner betonte, wie wichtig die Verankerung der Polizei vor Ort sei. „Wir haben zwar immer mehr mit grenzüberschreitender Kriminalität zu tun – sei es Internetkriminalität, Diebesbanden oder Schlepperwesen –, aber umso mehr ist es entscheidend für das persönliche Sicherheitsgefühl, dass die Polizeibeamten direkt vor Ort unterwegs sind. Hier in Wieselburg sind unsere Beamten mitten im Zentrum. Besser geht es nicht“, weiß Karner.

„Auch wenn die neue Polizeiinspektion sehr schön ist, werden unsere Beamten im Außendienst unterwegs sein.“

Ähnlich formulierte es auch Landespolizeidirektor Franz Popp mit einem Lächeln: „Unser Team rund um Postenkommandant Günther Feichtegger wird auch weiterhin sichtbar im Außendienst unterwegs sein, wenngleich die neue moderne und sehr schöne Inspektion dazu einlädt, hier mehr Zeit zu verbringen.“

Die Freude über den neuen Standort war auch bei LBG-Niederösterreich-Geschäftsführer Heinz Harb groß: „Wieselburg ist unser zwölfter Standort in Niederösterreich. Diese Eröffnung ist für uns auch ein wenig wie ein Nachhause-Kommen. Denn wir haben sehr viele Kunden hier in der Region, die für uns von Melk bis Scheibbs, Waidhofen/Ybbs und Amstetten geht. Mit dem Standort in Wieselburg liegen wir hier sehr zentral und werden auch den engen Kontakt mit der Raiffeisenbank Mittleres Mostviertel zum Wohle unserer Kunden aber auch der Region nutzen.“

