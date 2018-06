Der Eröffnungstag der Jubiläumsauflage der Wieselburger Messe hatte es wahrlich in sich. Noch in den Morgenstunden zitterte man bei der Messe, denn es war eine fünfjährige Hochwasserwarnstufe für die Kleine Erlauf ausgerufen. Am Vormittag schien sich zunächst die Lage zu entspannen, doch dann gegen Mittag musste die Feuerwehr Wieselburg Stadt und Land endgültig ausrücken, um kritische Stellen des Messegeländes vor der hochwasserführenden Kleinen und Großen Erlauf mit Sandsäcken abzusichern.

„Der Messebetrieb war dabei nie in Gefahr, da die Feuerwehr schnell mit Sandsäcken die heiklen Punkte sichern konnte und ein überlaufen verhinderte“, erklärte FF-Einsatzleiter Thomas Hofmarcher von der FF Wieselburg Stadt und Land, der die sehr gute enge Zusammenarbeit mit der Messeleitung. „Wir waren ständig in Kontakt mit der FF. Die Sicherheit der Messebesucher war immer gegeben“, bestätigte auch Bernhard Ebenführer, technischer Leiter der Messe Wieselburg.

Gegen Abend entspannte sich die Situation und die Pegelstände von Großer und Kleiner Erlauf gingen wieder zurück. Die Feuerwehr Wieselburg stand beziehungsweise steht mit rund 30 Mann seit 12.15 Uhr im Einsatz.

Ansonsten standen das Jubiläum 90 Jahre Wieselburger Messe sowie die Themen Landwirtschaft und die sehr gute Entwicklung der Region Wieselburg im Mittelpunkt der Eröffnungsfeierlichkeiten. Die offizielle Eröffnung nahm Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner vor. Im Rahmen dieser erfolgte auch eine besondere Ehrung. Der ehemalige Generaldirektor der Brau Union Österreich Markus Liebl erhielt von Messepräsident Uwe Scheutz den Ehrenring der Wieselburger Messe überreicht.