Steinakirchner Musiker bekommen neues Heim

Seit über zehn Jahren ist der Wunsch des Blasmusikvereins Steinakirchen nach einem neuen Musikheim am Tapet. Nun sollte er endlich in Erfüllung gehen. Im Gemeinderat Wang fielen am vergangenen Donnerstag die ersten notwendigen Beschlüsse dafür.

Errichter und Betreiber des neuen Blasmusikheims wird der Gemeindeverband Steinakirchen-Wang-Wolfpassing Erholungszentrum, der künftig auch den Zusatz Blasmusikheim tragen wird. Die diesbezüglich notwendigen Satzungsänderungen beschlossen die Gemeinderäte in Wang und einen Abend vorher bereits auch in Wolfpassing einstimmig. Die Gemeinde Steinakirchen soll diese Woche am Freitag nachziehen. Schon am Mittwoch wird auch der Verband selbst tagen.

In diesem Gebäude direkt gegenüber dem Festaaal soll der Blasmusikverein Steinakirchen seine neue Heimstätte bekommen. Aktuell sind die Musiker im ehemaligen FF-Haus beim Bauhof untergebracht. Foto: Christian Eplinger

In Wang gab es für das laut ersten Kostenschätzungen rund 1,7 Millionen Euro teure Projekt aber auch einen einstimmigen Grundsatzbeschluss. „Geplant ist der Ankauf des Gebäudes in der Braungaßl direkt gegenüber dem Festsaal, das aktuell noch im Besitz der Raiffeisenbank ist. Dieses soll danach entsprechend adaptiert werden. Auf die Gemeinde Wang werden Kosten von rund 260.000 Euro zukommen, die wir 2024 und 2025 aufbringen werden müssen“, erklärte Bürgermeister Franz Sonnleitner (ÖVP).

Blasmusikverein bringt selbst 200.000 Euro ein

Vom Land sind rund 450.000 Euro als Sonderbedarfszuweisungen für das Projekt vorgesehen, weitere 200.000 Euro kommen vom Blasmusikverein, wobei die Hälfte davon in Eigenleistungen erbracht werden soll (2.000 Stunden). Die verbleibende Million teilen sich die drei Gemeinden, wobei Steinakirchen mit 43 Prozent, Wolfpassing mit 31 Prozent und Wang mit 26 Prozent der Kosten beteiligt sind.

„Die genauen Finanzierungsgespräche müssen aber erst stattfinden. Aktuell stehen einmal die Satzungsänderungen im Vordergrund, sodass die nächsten Schritte gesetzt werden können“, erklärt Steinakirchens Bürgermeister Wolfgang Pöhacker auf NÖN-Anfrage.

Das neue Blasmusikheim soll aber nicht nur den Musikern dienen, sondern auch Archivräumlichkeiten für Kameradschaftsbund oder Landjugend beinhalten. „Die genauen Planungen werden in den nächsten Monaten gemacht. Zuerst ist die Zustimmung der Gemeinderäte wichtig“, weiß geschäftsführender Gemeinderat Reinhard Halbartschlager, der auch einer der vier Delegierten mit beratender Stimme des Blasmusikvereins im Bau- und Betriebsausschuss sein wird. Die übrigen sieben Ausschussmitglieder stellen die drei Gemeinden: drei Steinakirchen und je zwei Wolfpassing und Wang. Wang hat seine zwei Mitglieder schon beschlossen. Es sind dies Bürgermeister Franz Sonnleitner und geschäftsführender Gemeinderat Wolfgang Raab.