Erste Bilanz im PVZ Purgstall

Acht Monate nach der Gründung des PVZ Purgstall nehmen sich das Ärzteteam, PVZ-Manager Philipp Schramhauser und Bürgermeister Harald Riemer die Zeit für einen ersten Rückblick. Vom ersten Tag an, berichtet Schramhauser, sei das PVZ gut angelaufen und mittlerweile als medizinisches Zentrum in der Region fest etabliert.

Um die 250 Patienten kommen an Wochentagen in die Ordination, bei Wochenenddiensten sind es an die 100. Die Tendenz ist steigend. Die Ärzte Leopold Auer, Thomas Bandur, Joachim Lindner, Julia Gassner, Maria Hofmann-Schreil und Dieter Grünberger bekommen bald Verstärkung: Das PVZ wird zur Lehrpraxis, jeweils zweI junge Ärzte werden ein halbes Jahr ihrer Ausbildung im PVZ absolvieren.

„Das Primärversorgungszentrum hat sich sogar schneller entwickelt, als wir gedacht hatten“, sagt Allgemeinmediziner Leopold Auer, der seit den 80er-Jahren in Purgstall eine Einzelpraxis geführt hat. Davon, dass immer zwei Ärzte gleichzeitig anwesend sind, profitieren nicht nur die Patienten. „Es ist wertvoll, sich mit Kollegen auszutauschen.“

Das PVZ-Team zählt insgesamt 32 Personen. Ergänzt werden die medizinischen Leistungen im PVZ durch das Angebot verschiedenster Gesundheitsberufe und Therapien, von Physiotherapie über Diätologie bis hin zu Psychotherapie. „Wir schöpfen die Bandbreite aus, bieten mittlerweile alle medizinischen Leistungen an, die in einem PVZ möglich sind“, erklärt PVZ-Manager Philipp Schramhauser. In Kürze wird Dr. Thomas Bandur auch kleinchirurgische Eingriffe als Wahlarzt-Leistung anbieten. Allgemeinmediziner Dieter Grünberger ist durch seine Zusatzausbildung zum Kinderarzt als Ansprechpartner für kleine Patienten und ihre Eltern besonders beliebt. „Das PVZ hat eine enorme Frequenzsteigerung in den Ortskern gebracht, von der andere Betriebe profitieren“, zeigt sich auch Bürgermeister Harald Riemer zufrieden. Das Zentrum sichere nicht nur die medizinische Versorgung, sondern schaffe auch Arbeitsplätze.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.