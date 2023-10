Stadtentwicklung Scheibbs: Kick-off für Umsetzungsstrategie

Einen Tag arbeiteten die Mitglieder des Stadterneuerungs-Beirates, Peter Nageler und Johanna Trebersburg vom Architektenbüro nonconform, Verkehrsplanerin Marina Mohr und Landschaftsarchitekt Daniel Zimmermann intensiv an den ersten Schritten für die Umsetzungsstrategie. Am Programm standen dabei sowohl Begehungen des Ortskerns und Besichtigung der Kernprojekte wie der Leerstände in der Innenstadt, der Schulgebäude, des kultur.portals, des Kapuzinerplatzes, der Stadtmole und des Erlaufufers und zum Abschluss des Allwetterbads. Am Nachmittag wurde das Erlebte vertieft und analysiert, um ein grobes gemeinsames Bild über die Zukunftsthemen der Stadt Scheibbs zu entwerfen.

„Es war wirklich eine sehr professionelle Herangehensweise, die aber auch wieder gezeigt hat, mit wie vielen unterschiedlichen Themen wir hier konfrontiert sind. Wir haben die Hotspots für Scheibbs in den Mittelpunkt gerückt und gleichzeitig aber die Blickrichtung auch auf Ressourcenschonung gerichtet, sprich bestehende Gebäude möglichst sinnvoll für die Zukunft zu nutzen“, erläutert Bürgermeister Franz Aigner (ÖVP) gegenüber der NÖN. Dabei standen die drei großen Themenkomplexe Schulen, Stadtsaal und Allwetterbad im Hauptfokus, ohne dass irgendwelche Priorisierungen gemacht worden wären.

Als nächster Schritt steht im November eine zweitägige Entwicklungswerkstatt mit derselben Zusammensetzung an. Bis dahin wird nonconform eine umfangreiche Analyse der Kick-off-Werkstatt und der Kernprojekte durchführen sowie die Unterlagen für die Entwicklungswerkstatt im November vorbereiten.

Die Entwicklungswerkstatt im November wird folgende Schwerpunkte haben:

Gemeinsame Analyse und Diskussion der Kernprojekte mit Blick auf eine Integration in eine Gesamtumsetzungsstrategie

Priorisierung der Kernprojekte und Erstellung eines groben Zeitrahmens

Fokus auf ausgewählte Kernprojekte und Ausarbeitung konkreter Maßnahmen für die Umsetzung

„Das übergeordnete Ziel ist die Erarbeitung eines Strategiepapiers, das eine Umsetzungsstrategie für die Kernprojekte mit Handlungsempfehlungen, einem Prozessfahrplan und einer Zeitschiene für die nächsten Jahre sowie einen Kostenrahmen für ausgewählte Kernprojekte beinhalten wird“, erklärt Kulturamtsleiter Bernhard Hofecker.