Ein besonderes Klassentreffen in Scheibbs

Da von den ehemaligen 24 ABC-Schützen schon zwölf verschieden sind, entschieden sich die Einlader, den Geburtsjahrgang 1940 mit ins Boot zu holen. Unter den ersten Scheibbser Nachkriegsschülern von 1945/46 war auch Hans Hagen Hottenroth. Im Jubiläumsjahr „100 Jahre Scheibbser Keramik“ führte Hottenroth als Besitzer persönlich die Gruppe durch das Scheibbser Keramikmuseum. Seit 1993 sammelte das Ehepaar Hottenroth weltweit die Erzeugnisse der Scheibbser Tonindustrie, deren Ursprünge rund um Ludwig Weinbrenner in das Jahr 1923 zurückgehen. Zuvor führte der Leiter der EVN-Betriebsgruppe St. Pölten, Christian Strohmayr, durch das neue Kraftwerk Brandstatt samt Erläuterungen zu der 2020 eröffneten neuen Heubergbrücke über die Erlauf.

Zum guten Ende des Klassentreffens 2023 stattete Bürgermeister Franz Aigner im Scheibbser Stadtbeisl „Altes Allegro“ den ersten Nachkriegsschülern einen Besuch ab und gab einen umfasseden Überblick, was sich aktuell in der Bezirkshauptstadt so tut.

Zeugnisverteilung der 4. Hauptschulklasse Knaben am 4. Juli 1953 in Scheibbs mit den Lehrkräften und Absolventen, von links, 1. Reihe: Walter Grubmayr, Horst Jungwirth, Hans-Jörg Sedlinger, Heinz Potzmader, Karl Winitzky, Fritz Heinschink, Gunther Ernst, Eric Krammer, Hans Schagerl, Gerhard Krischek, Josef Preu; 2. Reihe: Leo Fahrnberger, Helmut Madner, Leopold Schweighofer, Walter Hofmarcher, Hubert Rottenschlager, Alois Pisecky, Alfred Haselmaier, Manfred Weinberger, August Reisenbichler, Johann Karner und Peter Holzer. Nicht am Bild: Helmut Zimmer. Foto: Repro: Hans Karner