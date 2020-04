Viele Kunden, mehr als an einem normalen Wochentag, sind beim Lokalaugenschein am ersten Öffnungstag nach der Corona-bedingten Schließzeit im Baufachmarkt Let's Do It Fabris am Dienstagvormittag zu sehen.

Entsprechend lang ist auch die Warteschlange an der Kasse, doch vor der Tür warten muss niemand. Von einem "Ansturm" habe er nichts bemerkt, sagt Geschäftsführer Wolfgang Fabris und vergleicht das Kundenaufkommen mit einem guten Wochenendgeschäft um diese Jahreszeit.

Dazu ein Lob an seine Kunden: "Alle sind ruhig, diszipliniert und halten Abstand."