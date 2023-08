Erstes Turnier geplant Boulen ist in Lunz am See voll angesagt

So wie vergangene Woche den Besuchern aus Lackenhof, bietet die Bouleanlage in Lunz am See neben der „riesen Hetz" auch noch gesundheitliche Aspekte. Foto: Leichtfried

A ufgrund des großen Interesses an der Freizeitaktivität Boulen gibt es seit Juni in Lunz am See eine zweite Anlage. Nun werden alle Boule-Fans zum ersten Hobby-Turnier am 15. August geladen.

Im Mai des Vorjahrs wurde der Lunzer Generationentreff mit einer Boulebahn, einer Calisthenics-Anlage sowie einer Slackline eröffnet. Mittlerweile ist eine zweite Bouleanlage dazugekommen, zur Freude des Initiators Eduard Leichtfried: „Die Anlage wird täglich bespielt und das bis in den Abend hinein. Das Interesse ist groß und zwar so groß, dass nun am 15. August das erste Lunzer Turnier stattfindet.“ Ausgetragen wird es vom SV Strigl Lunz. Gespielt wird in 4er-Teams. Das Startgeld beträgt 20 Euro pro Team. Eigene Boule-Kugeln sind nicht erforderlich. Den besten drei Teams winken tolle Preise. „Es haben sich schon viele Teams angemeldet. Diese ist aber auch noch bis zum Tag des Turnieres möglich“, erklärt Leichtfried. Anmeldung unter info@svlunzamsee.at oder 0664/88543960 Foto: Leichtfried