Weichenstellung für eine erfolgreiche Zukunft

Unter dem Motto „Bildung nachhaltig und regional“ trafen sich die Mostviertler Bildungswerke im Dachverband des Bildungs- und Heimatwerks Niederösterreich (BHW) am 31. Mai in Wieselburg zur Hauptregionskonferenz.

Im Mittelpunkt standen dabei die vielfältigen Bildungsangebote, die direkt vor Ort in vielen Gemeinden gesetzt werden. Diese reichen von Kräuterstammtischen über zahlreiche Vorträge zu gesellschaftsrelevanten Themen bis hin zur kulturellen Bildung. „Ich bin beeindruckt von dieser Vielfalt an Angebot und den vielen Kompetenzen, die die Bildungswerke in den Regionen unter Beweis stellen“, zeigt sich die Landesvorsitzende Bettina Rausch erfreut.

Ausrichtung am Puls der Zeit

Ein weiterer Schwerpunkt der Hauptregionskonferenz war die Weiterentwicklung der Bildungswerke zu eigenständigen Vereinen. Bisher firmierten die örtlichen Bildungswerke als Teil des landesweit agierenden BHW-Vereins. Nun steht die Gründung von eigenständigen Vereinen mit modernen und transparenten Strukturen auf dem Programm. Mit der Gründung von neuen Zweigvereinen und damit der Verbesserung der Struktur innerhalb des BHW setzt der Dachverband „Bildungs- und Heimatwerk Niederösterreich“ (BHW) einen großen zukunftorientierten Schritt, um weiterhin erfolgreich im Bereich der ehrenamtlichen Erwachsenenbildung agieren zu können. Im Rahmen der Hauptregionskonferenz am 31. Mai wurden die Weichen dafür gestellt.

Lebensbegleitendes Lernen mit aktuellen Bildungsangeboten in den Gemeinden ist ein wesentlicher Baustein für eine funktionierende und selbstbewusste Gesellschaft, was auch BHW-Hauptregionsverantwortlicher Franz Raab zum Ausdruck bringt.

Durch die ehrenamtliche Tätigkeit vor Ort wird jährlich in vielen Gemeinden ein aktuelles und spannendes Bildungsprogramm angeboten. Demnach bieten die Bildungswerke viele Möglichkeiten, um sich ehrenamtlich für Bildungsangebote zu engagieren: So können Vorträge und Workshops organisiert oder Bildungsimpulse durch Exkursionen und Begegnungsräume gesetzt werden. Wer mitmachen möchte, kann sich direkt beim BHW-Verein (verein@bhw-n.eu) melden. Unterstützt wird die Bildungsarbeit vor Ort von der BhW Niederösterreich GmbH durch Lernunterlagen, geförderte Referentinnen und Referenten oder sonstige Hilfe bei der Durchführung der Kurse. Im BhW Niederösterreich wartet auch ein umfangreiches Weiterbildungsangebot auf die Bildungsehrenamtlichen.