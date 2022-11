Straßenbau in Steinakirchen: Budget ausgeschöpft, Projekte erweitert

Da die Marktgemeinde das für heuer vorgesehene Straßenbaubudget noch nicht ganz ausgeschöpft hatte, beschloss man auf Antrag von Geschäftsführenden Gemeinderat Christian Lothspieler (ÖVP) die Erweiterung der Straßensanierung Am Burgersteg sowie die Erneuerung der Asphaltdecke in Amesbach und Dürnbach.

Bereits in der Juni-Sitzung hatte man die Sanierung des Straßenstücks Am Burgersteg von der Kreuzung Scheuchelbauer-Käfer in der Gartengasse bis zum Haus Wiener zu sanieren. Dieses 14.400 Euro-Projekt wurde jetzt von der Bahnübersetzung beim Haus Huebner bis zur Kreuzung Scheuchelbauer-Käfer erweitert, wodurch sich die Kosten auf 27.996 Euro fast verdoppeln werden.

Den Auftrag für die Erneuerung der Asphaltdecke in Amesbach und Dürnbach erhielt um 42.060 Euro die Loosdorfer Firma Bitunova Baustofftechnik. Beide Straßenbauprojekte wurden im Gemeinderat am Donnerstag einstimmig beschlossen.

