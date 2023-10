„Doc & Talk“ mit Doktor Exinger im Scheibbser sciBBess

Eigentlich ist Doktor Karl H. Exinger schon im Ruhestand. Aber sein ärztliches Wissen und ein wenig seiner Zeit möchte er weiterhin zur Verfügung stellen und für die Menschen da sein. Deshalb bietet der „Doc“ einmal im Monat eine kostenlose Sprechstunde an. Diese findet jeden ersten Donnerstag im Monat von 14 bis 15 Uhr im Scheibbser Stadtcafé sciBBess in der Hauptstraße statt.

Die Idee dazu hatte er schon vor vielen Jahren, als er einmal in einer Zeitung gelesen hatte, dass in Italien pensionierte Ärzte in Cafés kostenlose Sprechstunden anbieten. „Damals habe ich mir gedacht, das könnte ich auch mal machen, wenn ich in Pension bin“, lächelt Exinger. Gedacht – getan. Im gemütlichen sciBBess hat er die richtige Location dafür gefunden und die Besitzer, Ernst und Ingrid Hödl, waren auch gleich von der Idee begeistert und stellen den gewünschten Platz gerne zur Verfügung.

„Ich stehe für Befundbesprechungen zur Verfügung, höre zu oder beantworte Fragen. Was ich aber keinesfalls mache, sind Therapievorschläge zu erstellen oder zu ändern. Das bleibt weiterhin Aufgabe des jeweiligen behandelnden Arztes“, erklärt Exinger.

Der nächste Termin ist am Donnerstag, 5. Oktober, von 14 bis 15 Uhr. Anmeldung ist keine nötig, einfach vorbeikommen.