Wieselburgerin bei EU-Sommerakademie in Wien mit dabei

Am ersten Tag besuchten die Teilnehmenden aus Österreich, der Slowakei, Deutschland und Luxemburg das neu eröffnete „Erlebnis Europa“ in der Rotenturmstraße und tauschten sich dort mit dem Ersten Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments Othmar Karas aus. „Ihr seid mächtiger als ihr glaubt“, ermutigte er die zukünftigen gemeinsamfuer.eu-Volunteers. Anschließend schlüpften sie selbst in die Rolle von Europaabgeordneten und verhandelten im Role-Play-Game europäische Gesetze.

Neben Workshops zum Thema Outreach und Projektmanagement und Diskussionen über Europa sah das Programm jede Menge Freizeitaktivitäten vor und Möglichkeiten für die engagierten Teilnehmenden, sich kennenzulernen und auszutauschen.

Highlight der diesjährigen Veranstaltung war ein Tagesausflug nach Bratislava, wo österreichische und slowakische gemeinsamfuer.eu-Volunteers über ihre Erfahrungen mit der überparteilichen Kampagne des Europäischen Parlaments sprachen. Diese Kampagne war ins Leben gerufen worden, um Menschen aus ganz Europa zusammenzubringen, die ihr Wissen austauschen und gemeinsam neue Fähigkeiten erlernen wollen. Es folgte eine Stadtführung, bevor es mit dem Boot zurück nach Wien ging.

Gemeinsames Volunteers-Treffen in Bratislava. Foto: Christian Georgescu

Als Abschluss der Sommerakademie präsentierten die Teilnehmenden am Donnerstag ihre Ideen, wie sie sich aktiv einbringen und Europäerinnen und Europäer auf die Europawahl 2024 aufmerksam machen können.

„Ich nehme sehr viel Inspiration mit und super nette Leute, mit denen ich sicher gemeinsam was Cooles auf die Beine stellen kann und sehr konkrete Ideen für Projekte, wie wir Leute motivieren können, wählen zu gehen“, sagte die 24-jährige Xenia.