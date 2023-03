Goldene Nacht im Ramsauhof

Ein goldenes Outfit samt goldener Accessoires wünscht sich das Team von seinen Gästen beim Golden Party Special Event am Samstag, 18. März, ab 20 Uhr auf dem Ramsauhof. Eine ganze Nacht lang verspricht das kultige „WirtsHouse“ Genuss, Lebensfreude und Feierstimmung.

Gefeiert wird beim Partyereignis für Nachtschwärmer gleich auf drei Locations: Auf dem Heuboden, im Innenhof und im Bauernhaus gibt es drei verschiedene Livemusik-Acts mit Musik für jeden Geschmack. Auf dem Heuboden spielt die Live-Party-Band „Highlights,“ im Innenhof des Vierkanters lässt DJ Groove Daddy die Puppen tanzen und im Bauernhof spielt‘s Urig-Volkstümliches.

Entsprechend dem Namen soll dann auch das Outfit der Gäste funkeln: „Unser kultiges WirtsHouse bietet mit seinem einzigartigen Mix aus Strahlkraft und Style den perfekten Rahmen für eine kultige Partynacht“, sind die Geschäftsführer Eva Frank und Hermann Wurzenberger überzeugt. Und fordern auf: „Let‘s go for the golden party!“

