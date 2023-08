„The Magic of Abba“ sorgte für Mega-Stimmung im Schlosspark

Vollbild

MAMMA MIA - What a Show mit THE MAGIC of ABBA im Stadtpark Wieselburg, Fr 11. Aug. 2023.

Ein Panorama von Menschen - etwa 1.500 werden es gewesen sein - im Schlosspark von Wieselburg beim ABBA-Revival.

BJÖRN (Andy Freud) sprang von der Bühne um mit den Kindern, die ja ABBA nur von ihren Eltern kennen können, direkten Kontakt aufzunehmen ...

Foto vor dem Auftritt: (v.li.): Andy Freud (Björn), Karin Janda (Agnetha), Josef Lechner, Dany Reiter (Frida), Dave Moskin (Benny). MAMMA MIA - WHAT A SHOW mit THE MAGIC OF ABBA verabschiedeten sich nach zwei Zugaben - Thank you for the music.

Gut gemacht - THE MAGIC OF ABBA.

The Winner thaks it all.

Viele, viele - aber bei weitem nicht alle berühmten - Songs von ABBA riefen die Erinnerungen ihrer Fans aus der Jugendzeit wach. Das Publikum antwortete mit dem Schlangentanz ... Das Team vom Brauhof Wieselburg - sie schenkten in der Pause ordentlich ein, damit keiner durstig bleiben musste.

Echte ABBA-Fans - wohin das Auge reichte: Wilma Grubmüller (li.) (v.re.): .... , Thomas Roher, Franz Willatschek. MAMMA MIA - WHAT A SHOW mit THE MAGIC OF ABBA ... und selbst der Ötscher versuchte dabei zu sein - Schloospark Wieselburg mit Blick auf die typischen Brückenbügen der Eisenbahn mit Ötscher in Hintergrund.

MAMMA MIA - WHAT A SHOW mit THE MAGIC OF ABBA Björn (Andy Freud).

MAMMA MIA - WHAT A SHOW mit THE MAGIC OF ABBA Frida (Dany Reiter).

Foto vor dem Auftritt: (v.li.): Josef Lechner, Andy Freud (Björn), Karin Janda (Agnetha), NAbg. Alois Schroll, Bgm. Josef Leitner, Hannes Scheuchelbauer (Raika), Werner Roher, Dany Reiter (Frida), Dave Moskin (Benny), Charly Zöchling, Wolfgang Übl (Organisator).

Veranstalter, Sponsoren, Pominenz - und natürlich jede Menge Fans von ABBA kamen und erlebten einen außergewöhnlichen Abend. (v.li): Werner Roher, Charly Zöchling, Bgm. Josef Leitner; (v.re): Wolfgang Übl (Organisator), NAbg. Alois Schroll mit Gattin, Hannes Scheuchelbauer (Raika).

MAMMA MIA - WHAT A SHOW mit THE MAGIC OF ABBA Die Show dauerte fast drei Stunden. Fans aus Waldhausen im Strudengau: Richard Berger Tochter Anna und Monika Berger, Karin Wolff, Josef und Ursula Wimmer.

MAMMA MIA - WHAT A SHOW mit THE MAGIC OF ABBA Agnetha (Karin Janda).

