Randegg begrüßte den Mai mit einem Fest

Eingeleitet wurde das Programm durch die Florianimesse um 9.45 Uhr mit anschließender Defilierung der Feuerwehren Randegg und Perwarth. Um 11 Uhr begann der Frühschoppen, bei dem der Musikverein Randegg einige seiner Stücke zum Besten gab. Nachmittags sorgten die „Schliefau Buam“ für musikalische Unterhaltung. Kulinarisch versorgt wurden die Gäste durch Grillhendl, sowie weitere Grillspezialitäten von Alexander Harreither. Das Veranstalterteam setzte vor allem auf regionale Getränke der ortsansässigen Direktvermarkter. Vielfältige Mehlspeisen wurden von zahlreichen freiwilligen Hobby-Bäckerinnen und -Bäckern gebacken und den Gästen zum Verkauf angeboten.

Um insbesondere den Jüngsten unter den Gästen etwas zu bieten, wurde der Kindermaibaum geschmückt und um 13.00 Uhr von den Kindern – in mithilfe des Organisatorenteams – gemeinsam aufgestellt. Dieser konnte von den kleinen Festbesuchern erkraxelt werden. Außerdem ließen das Kinderschminken sowie eine Hüpfburg keine Langweile aufkommen.

Die Höhe des „großen“ Randegger Maibaums, der dankenswerterweise von der Familie Halbartschlager vom Hause „Latschbach“ zur Verfügung gestellt wurde, konnte von den Festbesucherinnen und -besuchern geschätzt werden. Der diesjährige Maibaum hatte eine Höhe von 20,74 m und wurde von drei Gästen bis auf einen Zentimeter genau geschätzt. Er konnte natürlich dank der Sicherung durch den Alpenverein Steinakirchen auch erkraxelt werden. Dabei legte Harald Grabner eine fulminante Zeit von 26,62 Sekunden hin und konnte seinen Vorjahressieg wiederholen. Zweiter wurde sein Bruder Lukas Grabner und ebenso noch auf dem Stockerl stand Gerhard Heigl. Jene Gäste, die sich nicht so gern in schwindelerregende Höhen wagten, konnte man an der Stoßbudl antreffen, wo die Siegerin Eva Schwarzschachner hieß. Weitere Programmhöhepunkte waren die Auftritte der Seniorenvolkstanzgruppe Randegg sowie der Randegger Schuhplattler.

Den mutigen jungen Kraxlern Andreas Fallmann, Jonas Mock und Fabian Zellhofer (vorne v.l.n.r.) gratulierten Manfred Wieser, Margit Lechner und Andreas Scholler (Organisatorenteam, hinten v.l.n.r.). Foto: Gemeinde Randegg

Die Gewinner des Maibaumschätzspiels freuten sich über ihre guten Schätzungen, v.l.n.r. Matthias und Manfred Wieser, Andreas Scholler (Organisatorenteam), Gewinner Christiane Hofmarcher, Wolfgang Gruber und Karl Frank mit Margit Lechner (Vizebürgermeisterin) Foto: Gemeinde Randegg

Zu besonders viel Geschick an der Stoßbudl gratulierten Manfred Wieser, Andreas Scholler und Margit Lechner (Organisatorenteam) den Gewinnern Hannes Gruber, Eva Schwarzschachner, Johannes Obermüller und Jürgen Gamsjäger. Foto: Gemeinde Randegg

Das Organisatorenteam und die Vereine stoßen auf ein gelungenes Fest an, v.l.n.r.: Franz Schaufler (Bauernbund Randegg), Andreas Scholler (ÖAAB Randegg), Sarah Teufel (JVP Randegg), Simone Grabner (Landjugend Randegg), Samuel Halbartschlager (vom Hause Latschbach - Maibaumspende), Claudia Fuchsluger (Bürgermeisterin Randegg), Roland Hudl (Feuerwehr Randegg), Margit Lechner (Vizebürgermeisterin Randegg), Gottfried Preuler (Seniorenbund Randegg), Martin Flazelsteiner (Musikverein Randegg), Regina Buchegger (Wirtschaftsbund Randegg), Manfred Wieser (GGR Randegg) Foto: Gemeinde Randegg

