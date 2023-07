Spiel, Spaß und Action versprach das Parkfest des Alpenvereines in Göstling, Und das wurde auch eineinhalb Stunden lang geboten, so lange, bis der Regen den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung machte und alle in die Parkhütte flohen. Bis dahin vergnügten sich jedoch zahlreiche Besucher beim Kletterturm, Kinderschminken, Dosenwerfen und auf der Slackline. Danach ging der Spielespaß indoor weiter.

Kaffee und Kuchen servierten Helga Aigner und Martina Lackmaier. Foto: Georg Perschl

