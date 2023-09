Scheibbser Jungpolitikerin im EU-Parlament

In der Vorwoche hat die Europäische Volkspartei (EVP) mehr als 800 junge Europäerinnen und Europäer aus allen 27 EU-Mitgliedstaaten zur zweiten EVP-Jugendwoche in das Europaparlament nach Brüssel eingeladen. Mit dabei war auf Einladung von EU-Abgeordneten Alexander Bernhuber auch eine Delegation aus Niederösterreich und die Internationale Referentin der Jungen ÖVP Niederösterreich Nicole Aigner aus Scheibbs.

Die 24-Jährige erhielt gemeinsam mit den anderen Teilnehmenden in verschiedenen Debatten und Workshops mit Expertinnen und Experten Einblicke in die EU-Politik und Gesetzgebung und durfte unter anderem den Sitz von Parteichef der Europäischen Volkspartei, Manfred Weber ausprobieren. Außerdem erarbeiteten sie Ideen und Vorschläge zu Themen wie der Zukunft unserer Wirtschaft und Handelsbeziehungen, der EU-Sicherheitspolitik und Umweltpolitik. „Aus dem Besuch in Brüssel nehme ich für mich gute Gespräche und den Austausch mit Jugendlichen aus der gesamtem EU mit und die Kenntnis, dass alle die gleichen Ängste und Herausforderungen haben, dass es aber es auch Lösungsansätze dafür gibt“, zieht die Jungpolitikerin eine positive Bilanz. Das Treffen habe der Studentin auch gezeigt, „dass in Österreich die Abgeordneten mit uns Jugendlichen einen persönlichen Umgang pflegen. Manch andere haben ihre Abgeordneten noch nie getroffen.“

"Gerade als junger Abgeordneter ist mir die Beteiligung junger Menschen an der Politik extrem wichtig, vor allem an der EU-Politik. Wir treffen in Brüssel Entscheidungen, die die nächste und übernächste Generation noch mehr betreffen als uns heute. Deshalb müssen junge Bürgerinnen und Bürger auch mitreden dürfen. Gerade in Österreich haben wir eine politisch sehr aktive Jugend, der wollen wir auch zuhören. Besonders freut mich die starke Präsenz und das Engagement aus Niederösterreich in Brüssel", meint der Kilber EU-Abgeordnete und Jugendsprecher der ÖVP im Europaparlament Alexander Bernhuber.