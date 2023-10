Wald- und Reviertag mit Scheibbser Volksschulkindern

Die Jäger Ignaz Kreutzer, Franz Wurzenberger, Ferdinand Schuster und Wilhelm Krenn erklärten den Kindern die Bäume und Sträucher, das Verhalten in der Natur und die heimischen Wildtiere. Am Ende der Veranstaltung wurden die Schulkinder vom Hegering Scheibbs zu einer Jause eingeladen und erhielten Taschenkalender und Malbücher vom NÖ. Jagdverband. Die Lehrkräfte Sabrina Hayden, Beata Lisak (3A), Babara Papsch, Sonja Gnadenberger (3B), Angelika Sauer, Jenny Reisenbichler (4A) sowie Anna-Lena Krammer und Elena Engelmayer(4B) begleiteten die Schulkinder bei ihrem Ausflug in den Wald.

Viel Interessantes erfuhren die Kinder der 3a und 3b der Volksschule Scheibbs. Foto: Schuster