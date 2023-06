FHWN Campus Wieselburg: Zwei Studiengänge mit neuen Curricula

Es sind wohl die beiden Themen, die unsere Gesellschaft in der jüngeren Vergangenheit und wohl auch in Zukunft am stärksten beschäftigen und prägen werden: Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Bei der Gestaltung der Curricula in den verschiedenen Studiengängen wird an der FH Wiener Neustadt darauf natürlich Rücksicht genommen. Daher wurden die Curricula der beiden Master-Studiengänge „Green Marketing“ und „Marketing- und Konsumentenforschung“ überarbeitet und an die neuesten Entwicklungen angepasst.

„Für uns als Hochschule ist es von entscheidender Bedeutung, dass unsere Studiengänge stets am Puls der Zeit sind. Gemeinsam mit Unternehmen und Praxispartnern denken wir voraus, nehmen neue Technologien und den gesellschaftlichen Wandel bei der Entwicklung unserer Studiengänge an Board. Gerade am Campus Wieselburg, einem echten Wohlfühl-Zuhause für innovative Studierende, haben wir sehr früh auf Nachhaltigkeit und Digitalisierung gesetzt. Die neuen Curricula in den beiden Studiengängen sind der logische nächste Schritt, unser Versprechen an die kommende Studierendengeneration bleibt: Zukunft studieren“, freut sich CEO Armin Mahr über die gelungene Weiterentwicklung der beiden Studiengänge.



Green Marketing: Die grüne Revolution ist bereits im Gange

Die Nachhaltigkeitstransformation breitet sich rasant aus, Unternehmen müssen sich darauf einstellen und die nötigen Maßnahmen setzen. „Green Marketing geht über bloße Marketingmaßnahmen hinaus und erfordert ein ganzheitliches, nachhaltiges und sozial-verantwortungsbewusstes Denken, um erfolgreich und authentisch in der Green Economy zu agieren“, erklärt Studiengangsleiter Ernst Ternon. Der Studiengang Green Marketing & Nachhaltigkeitskommunikation adressiert diesen Trend und vermittelt Studierenden die Kompetenzen und Fähigkeiten, die sie benötigen, um nachhaltige und sozial-verantwortungsbewusste Marken aufzubauen. Bereits heute ist jedes vierte Start-up in Österreich und Deutschland grün und trägt zur Green Economy bei.

Ein weiterer Schwerpunkt des aktualisierten Studiengangs liegt auf dem Gebiet der Nachhaltigkeitskommunikation. Dies spiegelt die Notwendigkeit, dass Unternehmen, vermehrt über ihre nachhaltigen wirtschaftlichen und sozialen Aktivitäten kommunizieren wider. Dabei geht es um die Art und Weise, wie Marken, Unternehmen und andere Akteure über ihr nachhaltiges Engagement, ihre Initiative, Ziel und Auswirkungen kommunizieren.

„Wir setzen neu Impulse, um die Positionierung von Digitalisierung und digitaler Transformation zu stärken. Der Fokus liegt dabei auf grüner Markenführung, Kampagnen- und Kommunikationsstrategien sowie Social-Media-Marketing. Dabei legen wir besonderen Wert auf ethische Wirtschaftsprinzipien und nachhaltige Unternehmenskommunikation. Im Mittelpunkt unserer Strategien steht die Berücksichtigung der Besonderheiten des grünen Wirtschaftens. Wir wollen die Digitalisierung nutzen, um die Transparenz und den ökologischen Fußabdruck von Unternehmen zu verbessern, und um sicherzustellen, dass grüne Marketingpraktiken nicht nur effektiv, sondern auch ethisch, nachhaltig und authentisch sind“, führt Ternon die Pläne aus.

Marketing meets Big Data

Auch der Studiengang Marketing- und Konsumentenforschung umfasst unter dem neuen Namen Consumer Research & Data Driven Marketing ein weiteres Feld als bisher. Als angehende Analyseprofis & Marketingstrateginnen und -strategen übersetzen die Studierenden passgenaue Forschung in datenbasierte Marketingstrategien. Es geht vor allem darum, faktenbasierte Informationen praxisorientiert durch Methodenkenntnisse und Umgang mit Big Data mit Wissen aus den Bereichen Konsumentenpsychologie und Marketing zu verknüpfen“, beschreibt Studiengangsleiterin Natalie Dimitriadis die neue Ausrichtung.

Das Studienkonzept geht interdisziplinär, praxisorientiert und wissenschaftlich an die Dinge heran und ist auf seine Art einzigartig in Österreich. Mit neuem Namen und aktualisiertem Curriculum startet das innovative Bildungsangebot zum neunten Mal im Herbst 2023 mit fünf optimal aufeinander abgestimmten Studienmodulen: Methodenkompetenz, Marketing, Konsumentenpsychologie und Konsumverhalten, Social Skills & Projektmanagement und wissenschaftliches Arbeiten & Master-Arbeit.

Das Consumer Science Center bietet eine Fülle an Möglichkeiten, die Methodenkompetenz durch einen realen Praxisbezug zu unterstützen. Eine hochmoderne Ausstattung an apparativen Verfahren wie das stationäre oder mobile Eye-Tracking, EEG, Hautwiderstandsmessung, Facial Coding, VR Brillen oder eine Empathic Design Ausstattung sind wichtige Elemente im Ausbildungsprogramm. Ebenso zählen ein modernes Sensorik-Labor, Innovationsstudio, Fokusgruppenraum, Fotostudio zur Forschungsinfrastruktur am Campus Wieselburg.