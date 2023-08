FHWN nimmt Beziehungen zwischen Unternehmen und NGOs unter die Lupe

In einem Buchprojekt des Masterstudiengangs „Green Marketing und Nachhaltigkeitsstrategie“ am Campus der FH Wiener Neustadt haben sich die Studierenden mit den zunehmenden Kooperationen zwischen Unternehmen und NGOs auseinandergesetzt. Das Sachbuch „Kooperationen zwischen Unternehmen und Non-Profit-Organisationen. Gemeinsam Verantwortung übernehmen: Leitfaden für konstruktive und transparente CSR-Projekte“ entstand in Zusammenarbeit mit Studiengangsleiter Ernst Ternon und den beiden Autorinnen Gabriele Faber-Wiener und Bettina Gjecaj.

Um potenziellen Imageschaden für Unternehmen zu vermeiden, hat sich die Strategie einer Kooperation zwischen Firmen und NGOs etabliert. Unternehmen können auf diese Art auch gesellschaftliche Trends aufspüren und nachhaltigere Geschäftspraktiken implementieren. Somit können Firmen einen Wettbewerbsvorteil gegenüber der Konkurrenz erlangen. Das wissen und nutzen auch manche NGOs. Dieses wachsende Problem wird schon seit Längerem im FHWN-Studiengang Green Marketing & Nachhaltigkeitskommunikation thematisiert.

„Es ist unser Ziel, mit diesem Buch Verständnis zu schaffen, Fragen aufzuwerfen und Antworten zu geben. Es skizziert, wie Kooperationen strukturiert aufgebaut werden sollten, wie sie zu einer glaubwürdigen und nachhaltigen Zusammenarbeit mit Mehrwert für alle Stakeholder und Stakeholderinnen wachsen können und welche Rahmenbedingungen und Kriterien es dafür braucht“, erklärt Gabriele Faber-Wiener, Co-Autorin und Expertin für Unternehmensverantwortung und Ethik.

„Es macht mich sehr stolz und dankbar, zu sehen, welche spannenden Projekte im Rahmen unseres Master-Studiengangs entstehen. Dieses Buch ist ein Beweis für die Relevanz und die vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten, die die Lernformate der FH Wiener Neustadt bieten“, sagt der Studiengangsleiter Ernst Ternon.