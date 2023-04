Open House am FH-Campus Wieselburg

Das Open House nimmt einige der wichtigsten Themen unserer Zeit in den Fokus, die globale Auswirkungen haben und die Zukunft der Menschheit beeinflussen. Dazu zählen u. a. Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein, globale Ungleichheit und soziale Gerechtigkeit, technologischer Fortschritt sowie Ressourcenknappheit und alternative Lösungen.

„Der Campus Wieselburg steht seit mehr als 20 Jahren für Studieren, Forschen und Gründen auf höchstem Niveau, als Vordenker für Marketing und Sustainable Innovation. In Wieselburg sind Studierende Teil einer Community mit rund 900 Studierenden und persönlicher Betreuung abseits des Massenbetriebs. Erfahren Sie den Wieselburg-Spirit und werfen Sie mit uns einen Blick in die Zukunft“, lädt FHWN-CEO Armin Mahr zum Open House am Samstag, 15. April, in den FH-Campus Wieselburg (10 bis 15 Uhr).

Neue Perspektiven entdecken

An den interaktiven Stationen haben Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, die Studiengänge und Forschung des Campus Wieselburg hautnah und aus einer ganz neuen Perspektive zu erleben. Gleichzeitig erhalten sie Einblicke in die Studieninhalte, die darauf ausgerichtet sind, den Herausforderungen der Zukunft zu begegnen. Für Interessierte gibt es neben dem umfassenden Bildungsangebot auch zahlreiche weitere Highlights zu erkunden: So präsentieren Studierende im Rahmen der Praxis-Insights die Ergebnisse ihrer Projekte und Unentschlossene können beim Study-Check und der individuellen Beratung den passenden Studiengang für sich entdecken.

„Der Campus Wieselburg hat sich in Österreich einen Namen als Ideenschmiede gemacht und liefert seit Jahren kreative und moderne Geschäftsideen, die die ökonomische und die ökologische Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt rücken. Unsere Absolventinnen und Absolventen zeichnen sich zudem durch ihre praktischen Kompetenzen in den Bereichen Marketing, Trendforschung, nachhaltige Technologien und Ressourcenmanagement aus“, ergänzt Helmut Decker, Standortleiter in Wieselburg.

Open House am FH-Campus Wieselburg: Samstag, 15. April, 10 bis 15 Uhr

