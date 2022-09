Zwei neue Studiengangleiter am Campus Wieselburg

Werbung Schule & Beruf Messe Anzeige Ein Wochenende für deine Zukunft!

Während Stefan Grohs-Müller die Studiengangleitung des Bachelor-Studiengangs „Produktmarketing & Projektmanagement“ übernimmt, schlüpft Markus Gansberger im Bachelor-Programm „Agrartechnologie & Digital Farming“ in die gleiche Rolle. Grohs-Müller startete seine Bildungslaufbahn an der Universität Wien. Seit 2018 ist er als Mitarbeiter im Fachbereich Wirtschaft und Recht am Campus Wieselburg beschäftigt. Nun gehören die Volks-und Betriebswirtschaftslehre zu seinem Vermittlungsschwerpunkt, wobei der Fokus auf die wirtschaftliche Rentabilität, das strategische Marketing sowie auf soziale und ökologische Nachhaltigkeit gelegt wird.

Markus Gansberger erlangte zunächst das Doktorat des Bachelor-Studiums Agrarwissenschaften mit Schwerpunkt Pflanzenproduktion an der Universität für Bodenkultur Wien. Die Masterstudien „Angewandte Pflanzenwissenschaften“ und „Phytomedizin“ schloss er mit Auszeichnung ab. Auch berufliche Erfahrung an der HBLFA Francisco Josephinum und bei der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit kann Gansberger nachweisen. Seit 2020 leitet er zudem die Innovation Farm, unter dem Slogan „Farming for Future“, womit er sich für eine nachhaltigere Agrarproduktion einsetzt. Am Campus Wieselburg möchte der Studiengangleiter Studierende für die Welt der innovativen Agrarproduktion begeistern und ihnen die neuesten Technologien und agrartechnologischen Methoden näherbringen.

