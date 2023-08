Zwei neue Studiengangsleiter am FH-Campus Wieselburg

Der 36-jährige Franz Theuretzbacher hatte von März 2019 bis Juni 2021 die Leitung des Fachbereichs für nachhaltige Energiesysteme & Bio Economy an der FHWN am Campus Wieselburg inne. Zuletzt war er als Programmmanager Energie & Umwelt bei der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft mbH tätig. Nun übernimmt der Steinakirchner die Leitung des Master-Studiengangs Eco Design und folgt hier Gerhard Götz nach.

Die Entwicklung nachhaltiger Lösungen für unsere Gesellschaft begleitet Theuretzbacher bereits seit dem Beginn seiner akademischen Ausbildung. Nach Abschluss des Bachelor-Studiums an der BOKU Wien spezialisierte er sich im Master-Studium, ebenfalls an der BOKU, auf die stoffliche und energetische Nutzung nachwachsender Rohstoffe. Seine Abschlussarbeit widmete sich der Erzeugung von Biogas aus extensiv produzierter Grünlandbiomasse. Auch während seiner Tätigkeit am Department für nachhaltige Agrarsysteme (BOKU) bzw. dem dort angesiedelten Institut für Landtechnik, wo Franz Theuretzbacher 2020 promovierte, beschäftigte er sich intensiv mit der Nutzung von biogenen Reststoffen.

Franz Theuretzbacher ist neuer Leiter des Master-Studiengangs Eco Design am Campus Wieselburg. Foto: FHWN

Neues Curriculum, neue Studiengangsleitung

Auch der Master-Studiengang „Green Marketing & Nachhaltigkeitskommunikation“ darf zum neuen Studienjahr ein neues Gesicht begrüßen: Kirstie Riedl verfügt über mehr als 15 Jahre internationale Erfahrung im Bereich Marketing und Sales und hat unter anderem für Coca-Cola in Bahrain, Henkel Consumer Adhesives in Großbritannien sowie Frisch & Frost und OMV in Österreich gearbeitet. Seit 2016 ist die aus dem Bezirk Tulln stammende 50-jährige Riedl im FH-Sektor tätig und war an der FH Wien der Wirtschaftskammer Wien zuletzt als Head of Program und International Course Manager tätig. Sie folgt am Campus Wieselburg Ernst Ternon als Studiengangsleiter nach. In Verbindung mit dem neu überarbeiteten Curriculum (die NÖN berichtete) präsentiert sich der Studiengang also nicht nur inhaltlich, sondern auch personell völlig neu aufgestellt.

Kirstie Riedl übernimmt die Leitung des Studiengangs Green Marketing & Nachhaltigkeitskommunikation am Campus Wieselburg. Foto: FHWN

„Mit Kirstie Riedl und Franz Theuretzbacher setzt die Hochschule auf ausgewiesene Top-Expertise an der Spitze der beiden Studiengänge. Am Campus Wieselburg ist nachhaltige Zukunft studierbar: Studierende aus Nah und Fern kommen bewusst nach Wieselburg, um Teil eines Thinktanks zu werden, von den Besten zu lernen und von unserem Netzwerk zu profitieren. Die beiden neuen Studiengangsleitungen geben die richtigen Impulse und öffnen Türen für die nächste Generation,“ freut sich FHWN-CEO Armin Mahr über die beiden Neuzugänge.