Studierende präsentieren in Wieselburg Agrarroboter von heute

Von Drohnen über Satelliten bis hin zu autonomen Agrarrobotern – die Studierenden des Bachelor-Studiengangs Agrartechnologie & Digital Farming werden auf alle Facetten der Landwirtschaft von morgen vorbereitet. Auf der Fachmesse „Land & Forst“ in Wieselburg präsentieren sie von 1. bis 4. Juni die neuen Technologien und innovativen Geräte, die für Landwirtinnen und Landwirte künftig unverzichtbar sein werden. Laufend werden Feld- und Stallvorführungen mit Robotern durchgeführt und dabei ihre Funktionen bei realistisch nachgestellten Verhältnissen gezeigt.

Die Vorführungen werden am Stand der „Innovation Farm – Bauernhof der Zukunft“ in Zusammenarbeit mit den Vertriebspartnern durchgeführt. Hier stehen zukunftsweisende Technologien sowohl für die Innen- als auch für die Außenwirtschaft im Fokus, die den Landwirtinnen und Landwirten die Arbeit erleichtern und die Produktivität verbessern sollen. Ziel ist es, den Gästen der Messe die neuesten Trends der Digitalisierung in der Landwirtschaft zu zeigen.

Markus Gansberger, der als Leiter des Bachelor-Studiengangs und der Innovation Farm in Doppelfunktion vertreten ist, bekundet: „Innovationen lösen stets Faszination aus. Mit unserem Messeauftritt haben wir die Möglichkeit, die neuesten Entwicklungen greifbar zu machen. Mich persönlich freut es besonders, mit welchem Enthusiasmus die Studierenden ihre Ideen vorbereiten und für die Messebesucherinnen und -besucher einen bleibenden Eindruck hinterlassen möchten. Sie brennen schon darauf, die neusten Roboter in Action zu präsentieren.“

Innovation statt Arbeitskräftemangel

Die Besucherinnen und Besucher haben die Möglichkeit, die Roboter im Einsatz live zu erleben und sich von der Leistung der neuen Technologien zu überzeugen. Neben unterschiedlichen Feldrobotern zum Unkraut jäten auf Ackerflächen, zur Kultivierung des Zwischenstockbereichs in Weingärten und zum autonomen Mähen auf Grünlandflächen gibt es auch Roboter zur Fütterung und zur Entmistung von Milchkühen zu bestaunen.

„Auf einem eigens vorbereiteten Schaufeld wollen wir die Roboter live vorführen. Mich faszinieren insbesondere die Feldroboter zum Unkraut hacken, da ich mich neben dem Studium hiermit bereits beruflich beschäftigte und darin viel Potenzial sehe. Auf der Messe haben wir die Chance, mehrere Roboter an einem Ort zu vergleichen“, berichtet Lorenz Bauer, Studierender im vierten Semester, begeistert.

Die Messe bietet außerdem die Gelegenheit, sich mit den Studierenden, Berufskolleginnen und -kollegen sowie mit Expertinnen und Experten auszutauschen. Die Studierenden werden für Fragen zur Verfügung stehen und mit ihren profunden Kenntnissen die Funktionsweisen und die Einsatzbereiche der Roboter erklären. Smarte Roboter sollen der Landwirtschaft zukünftig unter die Arme greifen und die mechanische Handarbeit durch zunehmende Automatisierung reduzieren - insbesondere dort, wo Saisonarbeitskräfte immer schwieriger zu bekommen sind und uns hochqualitative und heimische Lebensmittel sichern.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.