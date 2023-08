Grestner Senioren besuchten Landgemeinde Wieselburg

Zu einer „Fahrt ins Grüne“ luden auch heuer im August die beiden ÖVP-Gemeindvorstände mit Bürgermeister Erich Buxhofer (Gresten-Land) und Gemeindrat Markus Weinmesser (Marktgemeinde) zum Seniorenausflug mit Privatautos der Funktionäre ein.

Diese „Fahrt ins Grüne“ hat bereits Tradition. Die erste Ausfahrt war am 5. Oktober1974 nach Lackenhof am Ötscher. Die Kosten trugen immer die Mandatare und Funktionäre der beiden Grestner Gemeinden. Ziel waren und sind die verschiedensten Gemeinden des Mostviertels. Was damals als „Rentnerausflug“ tituliert wurde, ist längst im Grestner Veranstaltugskalender zum Fixtermin geworden.

Ziel war diesmal die Gemeinde Wieselburg-Land. Dort hieß Bürgermeister Karl Gerstl die Gäste willkommen. Direktor Alois Rosenberger führte die Senioren durch die Höhere Bundes- und Forschungsanstalt des Francisco Josephinums. Zur Überraschung der etwa hundert Gäste verwöhnte Gerold Hartmann mit einem Musikstück.

Bei einem kurzen Umtrunk im Gemeindeamt stellte Bürgermeister Gerstl seine Gemeinde vor. Dann kehrte die bunte Reisegesellschaft mit den Seniorinnen und Senioren im Bodensdorfer Gasthaus Plank zu einem gemütlichen Ausklang mit den singenden Zitherspielerinnen Eva und Christa Dachsberger ein.