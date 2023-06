Der Purgstaller Emil traf die Scheibbserin Emilia

Seit drei Wochen läuft der Fahrtendienst des Vereins „emilia scheibbs“ und verbessert die Mobilität der Bewohnerinnen und Bewohner von Scheibbs. Durch großes Engagement ist der Start gut geglückt. In Purgstall ist das männliche Pendant Emil seit fast einem Jahr erfolgreich unterwegs und befördert die Bewohnerinnen und Bewohner elektrisch von A nach B.

Aus einer witzigen Idee, man könnte doch Emil und Emilia einmal zusammenbringen, wurde eine Terminvereinbarung auf der Gemeindegrenze von Scheibbs und Purgstall am Hochweinberg. Warum nicht die Chance nutzen, um Beweggründe und Erfahrungswerte auszutauschen? Gesagt, getan.

Die beiden Bürgermeister Franz Aigner und Harald Riemer und der Vereinsobmann von „emilia scheibbs“ Walter Reiterlehner erzählten, wie die Vereine entstanden sind, wie sich die Projekte entwickeln und wie sie in der Bevölkerung ankommen. In der Funktion als Obmann von Emil konnte Harald Riemer um ein paar Anekdoten ergänzen, da der Fahrtendienst in Purgstall schon um einiges länger unterwegs ist.

Ein großes Dankeschön wurde an Vereinsobmann Walter Reiterlehner und den engagierten Johann Buchebner von „emilia scheibbs“ ausgesprochen sowie an Erwin König, der als Fahrer von Emil Purgstall sehr viel unterwegs ist und sich um das Auto kümmert.

Emil Purgstall kann nach fast einem Jahr bereits stolze 233 Mitglieder und 32 Fahrerinnen und Fahrer zählen. Seit Beginn des Projektes wurden über 2.000 Fahrten verbucht.

Obwohl „emilia scheibbs“ noch in den Kinderschuhen steckt, kann man sich über großes Interesse freuen. 85 Mitgliedschaften und rund 30 ehrenamtliche Fahrerinnen und Fahrer treiben die E-Mobilität in Scheibbs voran. In den ersten 14 Tagen wurden 91 Fahrten gezählt.