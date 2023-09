Neuer Vorstand für LAVV Oberndorf

Vor fünf Jahren hat Obmann Leopold Resel den LAVV, den Lebensabendverschönerungsverein, gegründet. Nun hat sich der Vorstand neu aufgestellt: Die beiden neuen, designierten Vorstandsmitglieder sind Reinhard Artmann und Dominik Prankl. Dieser wird den Verein vor allem in rechtlichen Dingen unterstützen.

Der LAVV kann auf eine erfolgreiche Vereinstätigkeit zurückblicken: Mit einem Spezialfahrzeug, einem Bus, der für den Transport von Rollstühlen umgebaut wurde, wurden in den vergangenen Jahren bei diversen Fahrten insgesamt 50.000 Kilometer zurückgelegt. Die Dienste können von jedem in Anspruch genommen werden, wie etwa von Privatpersonen für Arztfahrten, aber auch Pflegeheime und Organisationen wie die Caritas dürfen sich an den LAVV wenden.

„Wir machen aber auch Wunschfahrten zu besonderen Orten, Wallfahrten und sogar Fahrten zu Urlaubsorten“, erklärt Resel. In erster Linie funktioniert der LAVV auf Spendenbasis, freut sich daher über jedes neue Mitglied. „Wir sind auch sehr dankbar für die großzügige Unterstützung der Firma Weichberger, die sich an den Treibstoffkosten beteiligt“, sagt Resel.

Die Jahresmitgliedschaft für den LAVV Oberndorf kostet 25 Euro. Informationen unter 0664/2110021 oder mail: lavv.resel@aon.at.