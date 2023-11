Bezirk Scheibbs: Polizei warnt vor Betrügereien mittels Telefonanruf

Nichtsdestotrotz warnt der Scheibbser Bezirkspolizeikommandant Christian Schuller vor den beiden häufigsten Arten von Betrugsversuchen: den „Falscher-Polizist-Trick“ und den „Tochter/Sohn- oder Enkel/Neffen-Trick“.

Beim „Falscher-Polizist-Trick“ kontaktieren die Täter die Opfer via Festnetztelefon – oftmals auch mit einer gefälschten Nummer der Polizei (059133) – und geben sich als Kriminalpolizisten aus. Die Täter sprechen meist hochdeutsch und warnen vor kürzlich stattgefundenen oder kurz bevorstehenden Einbrüchen. Sie bieten den Opfern in weiterer Folge an, Bargeld, Schmuck und andere Wertgegenstände für diese sicher zu verwahren.

„Fast täglich gehen auf den Polizeidienststellen mehrere Meldungen von Opfern ein, bei denen diese Art der Betrügerei versucht wird. Vorwiegend werden Personen höheren Alters von den Tätern kontaktiert“, weiß Schuller und empfiehlt, sich nicht verunsichern zu lassen, nie über Vermögensverhältnisse zu sprechen und die „echte“ Polizei zu kontaktieren.

„Der Tochter/Sohn- oder Enkel/Neffen-Trick“

Nicht minder häufig sind Telefonanrufe, wo sich der "Anrufer" ohne Namensnennung meldet und sich in der Folge als Verwandter oder Bekannter ausgibt, der in einer finanziellen Notlage sei und das Opfer bittet, sich kurzfristig Geld ausleihen zu können. Erhält der Betrüger die Zusage, gibt er vor, den vereinbarten Betrag nicht selbst abholen zu können und er deshalb einen Freund vorbeischicken werde. Die Geldübergabe findet größtenteils in der Wohnung des Opfers statt. „Es kommt nicht selten vor, dass bei derartigen Taten die Opfer ihre gesamten Lebensersparnisse verlieren“, weiß Schuller und hat auch hier einige Tipps parat: