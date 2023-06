Kartausenbräu räumte gleich sechs Prämierungen ab

In der vergangenen Woche flatterte in die Kartause Gaming ein ganz besonderes E-Mail herein, nämlich die Urkunden für die prämierten Biere des Hauses bei der diesjährigen Bierchallenge von Falstaff. Von den sieben Einreichungen haben sechs Biere von den Juroren eine Prämierung erhalten. „Ich freue mich riesig, zumal ich erstmalig bei diesem Wettbewerb eingereicht habe“, meint Braumeister Sebastian Dorrer. Der 32-Jährige leitet seit dreieinhalb Jahren die traditionelle Brauerei in Gaming und zählt damit zu den jüngsten Braumeistern in Österreich.

Besonders beeindruckt hat die Juroren der Bier-Trophy 2023 sein Produkt „Alter Kartäuser“. Das bernsteinfarbige, obergärige Hefegebräu wird seit einem Jahr in der Privatbrauerei produziert. Von den Juroren erhielt das Gebräu mit 93 Punkten die höchste zu erreichende Punktezahl. Weitere Prämierungen gab es für die Biere in der Kategorie „Dunkles Lager“, „Märzen“, „Bockbier“ und „Stout/Porter“ sowie das „Chez Pierre Honey Ale“.

Das Kartausenbräu produziert alljährlich 60.000 Liter Bier. Bereits im Vorjahr gewann Dorrer mit seinem Oktoberfestbier den Österreichischen Staatsmeistertitel. „So kann es weitergehen“, meint der Braumeister, der heuer wiederum am European Beer Star und an den Staatsmeisterschaften teilnehmen will.

Mit dem besten Bier in der Kategorie „Alkoholfrei“ kann die Brauerei Wieselburg aufwarten. Zudem gab es für das Wieselburger „Zwickel/Naturtrübes Bier“ ausgezeichnete 90 Punkte.

Insgesamt hat die Falstaff-Jury mehr als 250 Biere anlässlich der Bier Trophy 2023 verkostet und bewertet.