Ybbstalerhütte unter den Top-Hütten in Niederösterreich

Seit der Sommersaison 2013 betreiben Inge und Paul Wurzer die Ybbstalerhütte am Dürrenstein, am unmittelbaren Rand des Wildnisgebietes. Heuer gehen die beiden in ihre vorletzte Sommersaison. „Ich werde nächsten Jänner 60 Jahre alt und will mich dann nach der Sommersaison 2024 in die Pension zurückziehen und mich gemeinsam mit meinem Mann wieder verstärkt den indianischen Zeremonien und Lehren widmen. Bis dahin sind wir aber mit voller Leidenschaft und Energie für unsere Gäste da“, schildert Inge Wurzer im NÖN-Gespräch.

Die gebürtige Lunzerin verbindet eine ganz enge Beziehung mit der Ybbstalerhütte. Aufgewachsen in nicht einmal drei Kilometer Luftlinie Entfernung von der Hütte, war diese seit Kinderjahren immer wieder beliebtes Wander- und Ausflugsziel ihrer Familie. Inzwischen lebt die Familie Wurzer immer noch in Lunz am See, allerdings mittlerweile in rund vier Kilometer Entfernung von der Ybbstalerhütte. Dennoch ist die Liebe zur Hütte, zu den Bergen, der Natur und den Menschen geblieben und hat Inge Wurzer 2012 auch veranlasst, sich um die Pacht dieser Almhütte beim Österreichischen Alpenverein zu bewerben. „Ich war vorher immer im Tourismus tätig – egal ob als Skilehrerin, Wanderführerin, Paragleit-Instruktorin oder Kinderanimateurin. Daneben habe ich auch immer wieder mal als Kellnerin gejobbt. Und so hat sich das dann gut ergeben“, schildert Wurzer.

„Heurige Saison ist sensationell angelaufen“

Mittlerweile sind sie und ihr Mann die elfte Sommersaison am Dürrenstein. Eine Saison, die am 13. Mai startete und bis 26. Oktober dauern wird. Der Start verlief bisher „sensationell. Wir hatten schon sehr viele Gäste bei uns, auch viele Tagesgäste, gerade jetzt bei dem schönen Wanderwetter zu Pfingsten. Dazu ist auch die Buchungslage für die heurige Saison sehr gut. Es kommen auch wieder viele Schulklassen zu uns“, freut sich Wurzer, die in der Ybbstalerhütte auch über ein Zwölf-Personen-Schlaflager sowie zwei Acht- und zwei Fünf-Bett-Zimmer-Lager und zwei Zweibettzimmer verfügt. Auch Hunde sind auf der Alm willkommen. „Wir haben sogar zwei Hunde-Zimmer, allerdings müssen es die Gäste anmelden, wenn sie mit Hunden kommen, damit es da keine Probleme gibt“, sagt Wurzer.

Falstaff-Guide: 90 von 100 Punkten

Stolz ist sie auch, dass sie nun nach zwei Gault-Millau-Erwähnungen auch schon zum zweiten Mal im Falstaff-Hütten-Guide auf 90 von 100 Gesamtpunkten gekommen ist. Dazu gab es beim Publikumsvoting den sechsten Platz aller Hütten in Niederösterreich. Die Ybbstalerhütte ist die einzige Hütte im westlichen Niederösterreich, die es in die Top-Ten-Wertung geschafft hat. „Das ist natürlich eine schöne Auszeichnung“, freut sich Wurzer, die im Falstaff-Guide beim Essen 37 von 40, beim Ambiente 36 von 40 und beim Service 17 von 20 Punkten eingehamstert hat.

Paul und Inge Wurzer betreiben seit 2013 die Ybbstalerhütte. Foto: Theo Kust/imagefoto.at, THEO KUST, theo kust / imagefoto - studio f

Bei der Ein-Mann-Schank kann es schon mal zu Wartezeiten kommen ...

„Beim Service ist vielleicht noch etwas Luft nach oben. Aber da kommt es natürlich auch immer darauf an, wie viele Tagesgäste da sind. Wir haben bei der Schank nur einen Ein-Mann-Betrieb, da kann es schon mal länger dauern“, weiß Wurzer, die die Hütte gemeinsam mit ihrem Mann, einer Vollzeitkraft aus Nepal und „der Hannelore“ schupft. Hannelore ist eigentlich schon seit fünf Jahren in Pension, hilft aber in der Hauptsaison immer noch mit zehn Wochenstunden mit. Genauso wie die älteste Tochter der Wurzers. „Sie ermöglicht uns in der Sommersaison zumindest einen freien Tag pro Woche. Denn Ruhetag gibt es bei uns nicht“, erklärt Inge Wurzer.

Stolz ist Inge Wurzer auch auf ihre Hausmannskost in der Küche. „Wir kochen nur einheimische Produkte nach alten Rezepten meiner Oma. Die Speisekarte ist daher vielleicht nicht so umfangreich, dafür wird total ehrlich gekocht – ohne künstliche Zusatzstoffe. Und wir versuchen, alle Wünsche der Gäste abzudecken, von normaler Hausmannskost über gluten- und laktosefreie Kost, vegetarische Küche bis hin zu veganen Speisen. Bei uns ist jeder willkommen“, lächelt Inge Wurzer.