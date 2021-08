Zwei Wochen lang suchte Wein- und Gourmetmagazin Falstaff dieses Jahr Österreichs beliebteste Schnitzellokale mittels Online-Voting. Schon die Nominierung für dieses Voting kam für Walter Pöllinger völlig überraschend. Der zweite Platz in der Wertung jetzt umso mehr.

Das Nationalgericht Österreichs bietet der Gasthof in fünf verschiedenen Varianten an. Neben dem klassischen Schweins- und Putenschnitzel, stehen auch Kalbsschnitzel, Cordon Bleu und saisonales Hirschschnitzel auf der Speisekarte des Lokals. Was das Gericht in seinem Betrieb so besonders macht, erklärt Walter Pöllinger: „Es wird immer frisch zubereitet, in frischem Schweineschmalz gebraten und ist nicht vorpaniert.“