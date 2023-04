Zwei Gabeln für Stefan Hueber - den Wirt aus Bründl

Der neue Falstaff Restaurant- & Gasthaus Guide 2023 ist in der Vorwoche erschienen. Die über 20.000 Falstaff-Gourmetclubmitglieder haben dabei wieder die 2.000 besten Restaurants und Gasthäuser Österreichs identifiziert und bewertet. Stefan Hueber, „Der Wirt in Bründl“, hält im Bezirk Scheibbs die Fahnen hoch. Dieser darf sich zum fünften Mal en suite über zwei Gabeln freuen. Dabei erreichte er heuer mit 88 Punkten die bisher höchste Bewertung und konnte sich um zwei Punkte gegenüber dem Vorjahr steigern.

Entscheidend dafür war die Essensbewertung der Gourmetclubmitglieder. Die stieg von 44 auf 46 Punkten (von 50 möglichen). Im Bereich Service und Wein gab es jeweils 17 Punkte (von 20 möglichen). Beim Ambiente acht von zehn möglichen. „Das ist natürlich eine tolle Bestätigung unserer Arbeit, vor allem weil die Gourmetclubmitglieder ganz individuell kommen und subjektiv bewerten“, freut sich Stefan Hueber im NÖN-Gespräch.

Im April und Mai regionale Mostviertler Spezialitäten

Gastronomisch ist er jetzt im April und Mai übrigens ganz auf das Mostviertel eingestellt. Nach der italienischen Reise im März gibt es jetzt Mostviertler Spezialitäten und regionale Produkte auf der À la carte-Speisekarte. Dazu kommt ein vier- bis siebengängiges Mostviertler Abendmenü, wo auch diverse Feldversuch-Gerichte eingebaut werden.

Apropos Mostviertler Feldversuche. Die gehen am 1. Mai in Neuhofen mit Streetfood-Festival weiter. Ab dann wird es auch in allen Feldversuch-Lokalen eigene Feldversuch-Menüs geben, darunter auch beim Bärenwirt in Petzenkirchen oder dem Schlosswirt in Waidhofen/Ybbs. Die beiden dürfen sich im Falstaff-Guide übrigens über zwei beziehungsweise eine Gabel freuen.

Eine Gabel für Trefflingtaler Haus

Eine Gabel (81 Punkte, gleichbleibend zum Vorjahr) gibt es im Bezirk Scheibbs auch bereits zum zweiten Mal für die Familie Heinz vom Trefflingtaler Haus in Puchenstuben. Die Seeterrasse Lunz schaffte mit 79 Punkten (wie im Vorjahr) wieder eine Erwähnung, ebenso der Ramsauhof 4.0 in Purgstall, allerdings mit einem Punkt weniger als 2022 (78).

Stefan Hueber im Wordrap

Haube - „Gut und wärmend in kalten Wintern.“

Gabel - „Schöne Bestätigung für geleistete Arbeit, besonders im Service.“

Qualität – „Das Grundsätzlichste, für mich persönlich absolut nicht verhandelbar.“

Menschen - „Die wichtigsten Personen im Haus, sowohl als Gäste als auch als Mitarbeiter. Zum Glück haben wir viele langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Deren Motivation und Liebe zu dem Ganzen sind genauso wichtig wie wir selbst.“

Essen - „Sowohl im Beruf als auch privat mein schönstes Hobby.“

Trinken - „Gleiche Antwort wie beim Essen.“ (lacht)

Feiern - „Die sozialen Kontakte sind enorm wichtig in einem Wirtshaus, gerade nach den Corona-Jahren. Jetzt ist daher die Zeit zum Feiern.“

Partnerschaft - „Im privaten Sinne bei uns ganz entscheidend. Ohne Silvia würde im Haus gar nichts gehen.“

Im Gasthaus Hueber feierte man die beiden Falstaff-Gabeln, von links: Lisa Koppensteiner, Katharina Patscheider, Christian Walsberger, Domenik Kovarik, Herbert Hueber, Christa Hueber, Christopher Thomas Auer Foto: GH Hueber

