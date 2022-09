„Die Mühe macht sich bezahlt“: Edle Tropfen aus Randegg ausgezeichnet

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Bereits seit dem Jahr 2000 wird Obst am Hof von Leopoldine und Adolf Adelsberger zu erstklassigem Most, fruchtigen Edelbränden sowie genussvollen Likören und Fruchtsäften verarbeitet. Für viele dieser Eigenkreationen regnete es in diesem Jahr Goldmedaillen.

Bei der traditionellen Ab-Hof-Prämierung im März glänzte der Familienbetrieb mit vier Mosten, darunter der Speckbirnenmost, Grüne Winawitzbirnmost, Rote Pichlbirnmost sowie Schmiedmost. Insgesamt vier goldene Birnen konnten die Gewinner an diesem Tag als Trophäen mit nach Hause nehmen. „Heuer war ein Ausnahmejahr, das direkt mit dem Gewinn der vier goldenen Birnen gestartet hat. So etwas passiert nicht alle Tage“, zeigt sich Adolf Adelsberger stolz über die seltene Auszeichnung.

Erweitert wurde die Preis-Sammlung durch den Spitzenplatz bei der Landesverkostung der NÖ Landwirtschaftskammer im Rahmen der Tullner Gartenbaumesse. Erneut sorgten hier der Rote Pichlbirnmost und der Schmiedmost für Begeisterung bei der Jury, die die Prämierung „Edler Tropfen“ an Leopoldine und Adolf Adelsberger überreichte.

Erfolgreich waren die beiden auch bei der 10. Ausgabe der Schnapsbrenner-Olympiade. Insgesamt vier Gold- und eine Silbermedaille bekam die Familie für ihre leckeren Edelbrände und Liköre verliehen.

Besonders groß war die Freude auch über zwei Siege bei der Mostverkostung des Falstaff-Magazins. Mit 95 Punkten landete der Speckbirnenmost unter allen 100 Einreichungen bei der „Most-Trophy“ auf dem ersten Platz. Auch der Schmiedmost ging mit 92 Punkten in seiner Kategorie als Sieger hervor. „Alles über 90 Punkte kennzeichnet exzellente Produkte. Das ist etwas ganz Spezielles“, weiß Adelsberger.

Bio-Qualität als Erfolgsfaktor

„Die Auszeichnungen sind ein sehr guter Werbefaktor für uns. Die Kunden können sich auf eine kontrollierte Qualität verlassen, wenn sie etwas bei uns kaufen. Solche Preise zeigen, dass sich die langjährige Bemühung um Qualität bezahlt macht“, verdeutlicht der Produzent die große Bedeutung der Prämierungen für den Verkauf.

Erstklassige Qualität steht bei dem Familienbetrieb, welcher seit 1993 in der vierten Generation von Leopoldine und Adolf geführt wird, klar im Fokus. „Nur sehr gute reife Früchte zu verwenden und diese sauber zu verarbeiten, ist uns besonders wichtig. Wir sind ein Bio-Betrieb und wollen unsere Produkte so natürlich wie möglich in die Flasche bekommen“, gibt Adelsberger einen Einblick in das Erfolgsrezept der alkoholischen Getränke. „Das Wichtigste ist ein spitzen Ausgangsprodukt.“ Das natürlich gereifte Obst erntet die Familie von den eigenen Streuobstbäumen. Somit wird alles, was auf dem Betrieb wächst, zu wertvollen Produkten verarbeitet.

Insgesamt umfasst die Produktpalette zehn Sorten Most, unterschiedliche Edelbrände, Liköre und Fruchtsäfte. Erweitert wird das Sortiment durch Cider, Frizzante sowie alkoholfreien Kindersekt.

