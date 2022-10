Familientreffen des Tourismus im Mostviertel

Klar, dass der Reinsberger Bürgermeister Franz Faschingleitner bei dieser Gelegenheit vor dem illustren Auditorium aus Touristikern, Kommunalpolitikern und Gastronomen stolz von dem gelungenen Umbau, der ein Gemeinschaftsprojekt des gesamten Dorfes war, erzählte.

„Man braucht eine klare Vision: Wo will man hin. Der muss man dann alles unterordnen“

Er gab dabei eine Devise aus, die auch für den Tourismus zutrifft. „Man braucht eine klare Vision: Wo will man hin. Der muss man dann alles unterordnen“, sagte Faschingleitner. Das gelte auch für den Tourismus betonte Markenexperte Franz Hirschmugl vom Institut für Markenentwicklung in Graz, der die Keynote des Abends „Was der Tourismus von Marke lernen kann?“ hielt.

Zuvor präsentierten NÖ Werbung-Geschäftsführer Michael Duscher und Mostviertel-Tourismus-Geschäftsführer Andreas Purt die neue Tourismusstrategie 2025 des Landes und der Destination Mostviertel.

Ein Höhepunkt des Abends war auch die feierliche Übergabe des Vorsitzes der Generalversammlung der Mostviertel Tourismus von Michaela Hinterholzer an Johannes Scheiblauer. Hinterholzer hatte dieses Amt 17 Jahre lang inne und übergab den Vorsitz offiziell bereits im Vorjahr an Scheiblauer, der nicht nur über 25-jährige Erfahrung als Hotelier (RelaxResort Kothmühle und Hotel Schloss an der Eisenstraße in Waidhofen) verfügt, sondern als Mostbaron oder Landesvorsitzender der Österreichischen Hotelvereinigung in vielen Gremien verankert ist. Jetzt gab es nochmals Blumen und Dankesworte für die scheidende Vorstizende, die dem Mostviertel Tourismus als Obfrau der Moststraße, Landtagsabgeordnete und Bürgermeisterin von Oed-Öhling ja erhalten bleibt.

Durch den Abend führte - so wie es beim Mostviertel-Fest Tradition ist – eine Mostviertlerin, die ORF-Wissenschaftsredakteurin Tina Goebel. Die gebürtige Frankenfelserin hatte in ihrer Kindheit auch viel Zeit in Lunz bei ihrer Oma verbracht und im BORG Scheibbs maturiert. Für die musikalische Umrahmung sorgte das Trio SarahBernhardt (Sigrid Horn, Sarah Metzler und Bernhard Scheiblauer) mit Dialekt-Chansons.

Für das kulinarische Highlight waren die Eisenstraßen-Wirte Markus Stadler aus Reinsberg, Martin Teufl aus Purgstall sowie Renate Kummer aus Gresten zuständig. Natürlich durften auch Most (kredenzt von Mostbaron-Primus Leopold Reikersdorfer und Mostbaron Augustin Frühwald), Bier (Wieselburger & Erzbräu) sowie Wein aus dem Traisental an diesem Abend nicht fehlen. Für das gelungene Service sorgten die Schülerinnen der Fachschule Unterleiten unter Direktorin Gertrude Grünsteidl.

