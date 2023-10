Landgasthaus Stadler: Kulinarischer Genuss in vierter Generation

Seit Jahrhunderten ist das Landgasthaus Stadler fester Bestandteil des Reinsberger Ortskerns. Erstmals urkundlich erwähnt wurde das Haus im Jahr 1609, wobei es damals als Burgtaverne geführt wurde. Auch heute wird mit viel Hingabe, charmantem Service und leckerem Essen für das Wohl der Gäste in Reinsberg gesorgt.

Im Familienbesitz der Familie Stadler ist der Betrieb seit 1927. Im Jahr 2014 übernahm Markus gemeinsam mit seiner Frau Sabrina Stadler in vierter Generation das Gasthaus von seinen Eltern und verzaubert seine Gäste seither mit innovativ-bodenständigen Gerichten. Das Geheimrezept für den Erfolg des Gasthauses sind neben saisonalen Zutaten und regionalen Fleisch- und Gemüseprodukten auch frische Heil- und Wildkräuter aus dem eigenen Garten.

„Für mich war schon von Anfang an klar, dass ich den Betrieb von meinen Eltern übernehmen werde. Ich wollte schon seit meiner Kindheit gerne Koch werden. Das Schöne ist, du bist einfach frei in deiner Handlung. Du musst dir von niemandem das Okay holen und kannst mit verschiedensten Dingen, die dir so einfallen, immer wieder die Gäste begeistern“, zeigt sich Markus Stadler in seiner Rolle als Küchenchef glücklich.

Bei einem Haus mit so viel Tradition wie beim Landgasthaus Stadler sind Renovierungsarbeiten unvermeidbar. Solche standen auch im Jahr 2018 auf dem Programm. Im Zuge einer großangelegten Renovierung entstand das „Liebstöckl“, ein modern gestalteter Saal für rund 70 Gäste. „Auch die Küche haben wir komplett neu gebaut sowie einen barrierefreien Zugang und Toilettenanlagen gemacht“, verdeutlicht Markus Stadler die Umbauarbeiten.

Doch nicht nur im stilvollen und einladenden Ambiente des Gasthauses wird den Gästen ein kulinarischer Genuss geboten. Auch zahlreiche Kücheneinsätze auf Events und Catering-Anfragen für Hochzeiten muss das Team um Markus Stadler bewältigen, was in eingeschränktem Betrieb im Gasthaus resultiert. „Bei uns hat es sich so entwickelt, dass wir sehr viele Hochzeiten außer Haus haben. Heuer waren es insgesamt knapp 40“, verdeutlicht der Restaurantbetreiber. „Deshalb haben wir uns schweren Herzens dazu entschieden, dass wir etwas zurücklassen müssen, weil wir alles zusammen einfach nicht schaffen. Deswegen haben wir im Sommer das Wirtshaus selbst zurückgefahren und haben nur noch auf Reservierung offen“, verrät Markus Stadler. Seit Oktober herrscht wieder Normalbetrieb im Landgasthaus Stadler. Von Freitag bis Sonntag lädt der Familienbetrieb auch ohne Reservierung zum Einkehren und Wohlfühlen ein. An den übrigen Tagen wird das Landgasthaus Stadler von zahlreichen Vereinen für Sitzungen und Veranstaltungen genutzt.

An der Arbeit im Landgasthaus Stadler hat sich seit Generationen eines nicht geändert. „Regionalität spielt für uns eine sehr wichtige Rolle“, betont Markus Stadler und ergänzt: „Wir sind ein AMA-zertifizierter Betrieb und wir kaufen alles, was geht, regional ein. Der Rest kommt zumindest aus Österreich. Wir arbeiten mit den Reinsberger Bauern zusammen und bekommen Fleisch und andere Produkte von ihnen, die wir dann verarbeiten. Das kommt sehr gut an.“

Durch die Kombination von professioneller Verarbeitung, origineller Küche und regionalen Produkten in bester Qualität entsteht eine vielseitige und schmackhafte Speisekarte. Auf den Teller kommt also nur das Beste, was die Region zu bieten hat!

Daten & Fakten

Adresse: Reinsberg 21, 3264 Reinsberg

Telefon: 07487/2373

Mail: office@gasthausstadler.at

Internet: www.gasthausstadler.at