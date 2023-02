Fasching in Wolfpassing

Übervoll war der Saal beim Kinderfasching am Nachmittag und auch Dank der Dj´s herrschte von Beginn an Faschingsstimmung pur und die Kids konnten sich so richtig austoben. Von Austronaten bis zum Zorro waren ziemlich alle wesentliche Figuren der Abenteuerwelt vertreten.

Beim gschnasigen Abend, der schon bessere Zeiten gesehen hat, zeigten sich „Faschingsnarren von der kreativen Seite. Das närrische Treiben dauerte bis weit nach Mitternacht und es herrschte pure Faschingsstimmung. Die drei besten Gruppen und Einzelmasken erhielten Sachpreis für ihre kreativen Ideen.

