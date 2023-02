Aschenkreuz für die innere Einkehr

Besinnung und Gebet sind wichtige Elemente des christlichen Glaubens in der Fastenzeit als Vorbereitung auf das Osterfest. Eine sehr intensive Art der spirituellen Erfahrung in der Fastenzeit sind die fünfwöchigen „Exerzitien im Alltag“, die die Pfarre Steinakirchen heuer anbietet. Geleitet werden die Exerzitien von Schwester Cornelia Waldbauer. Die Teilnehmer im täglichen Gebet die Präsenz Gottes in ihrem Leben spüren und daraus Kraft für den Alltag schöpfen. Bei wöchentlichen Treffen wird die Gemeinschaft mit den anderen Teilnehmern gepflegt.

„Das Gebet allein und in der Gemeinschaft eröffnet vielleicht auch eine neue Beziehung zu Gott und der Wirkung seiner Liebe im eigenen Leben“, erklärt Pfarrer Hans Lagler. „Die Exerzitien laden ein, das eigene Leben zu reflektieren, bewusster wahrzunehmen und aus dem Wissen um Gottes Gegenwart wichtige Entscheidungen besser treffen zu können.“

Der Osterfestkreis kommt für Pfarrer Lagler von allen christlichen Festen dem menschlichen Leben am nächsten. „Leben, leiden, auferstehen, sind Realitäten des Lebens, über die wir uns nicht drüberschwindeln sollten. Das kommt besonders auch in der Kreuzwegandacht zum Ausdruck. Man sollte diese Realitäten nicht verdrängen“, rät der Priester. „In einer Gesellschaft, in der alle nur jung und schön sein sollen, ist es wichtig, dem Leben durch Hinwendung zu Gott mehr Tiefgang zu geben.“

Das Angebot der Fastenzeit an den Menschen sei nicht das Verweigern, Verzichten und Kasteien, sondern die bewusste Besinnung auf das Wesentliche, nach dem Motto: „Weniger ist mehr.“ Durch bewusstes Entschleunigen und Sich-Zurücknehmen könne man wieder mehr in Kontakt zu Gott treten, sagt der Purgstaller Pfarrer Franz Kronister.

„Die Fastenzeit ist eine Einladung zur Umkehr. Sie steht unter dem Motto ‚Almosen, Beten, Fasten. Almosen als Dienst am Nächsten, Beten als Weg zu Gott, Fasten als Besinnung auf das, was wir wirklich zum Leben brauchen.“ Das Aschenkreuz sei Zeichen der Vergänglichkeit und Auferstehung zugleich. In der Pfarre Purgstall beginnt die Fastenzeit am Aschermittwoch mit einem Fastensuppenessen, in den anderen Pfarren ist das Fastensuppenessen am darauffolgenden Sonntag.

