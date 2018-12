Ein durchschlagender Erfolg war der erste Purgstaller Schmankerladvent in der Feichsenallee am vergangenen Wochenende.

Die Schmankerl- und Glühweinmeile wurde am Abend des Krampustags sogar von Nikolaus und Krampus persönlich eröffnet – samt stimmungsvollen Adventliedern, angestimmt von Bläsern der Werkskapelle Busatis.

Am Freitagabend statteten dann die Erlaufschlucht Teifln dem Adventmarkt einen schaurigen Besuch ab und hatten sogar Feuer und Rauch mit dabei. Trotz der teils gruseligen Gesellschaft ließen es sich Jung und Alt bei den Standln schmecken und so mancher kleine Brief wanderte in den Postkasten des Christkindlhauses.