Scheibbser 3er: Sie singen seit 30 Jahren gemeinsam

Seit 1992 singen Gudrun Schagerl, Gerda Hengstberger und Elisabeth Handl gemeinsam. Ihren ersten Auftritt hatten sie bei der Schießstätte der Schützengilde in Scheibbs. 30 Jahre und 385 Auftritte in allen österreichischen Bundesländern, in Bayern und in vielen Radio- und TV-Sendungen später präsentierten der Scheibbser 3er am Sonntag ihre neueste Jodler-CD.

Die fünfte CD, die die Volkskultur Niederösterreich mit den drei Scheibbserinnen, deren Markenzeichen neben dem Gesang das Dirndl ist, herausgegeben hat, umfasst 27 Jodler – von A wie „Admonter Echojodler“ bis Z wie „Z’Letzt: n’ Friedl Spaun seina“.

Die drei Lehrerinnen haben sich damit den Traum erfüllt, ihre Lieblingsjodler zu archivieren. Jeder davon hat seinen Charakter, einen eigenen „Swing“ und verschiedenste Melodien. Es ist nicht immer ein Juchezer – vielmehr ist es ein meditatives Miteinander in Spannung und zugleich Harmonie – ein klangliches Wohlgefühl für die Jodlerinnen und ihre Zuhörerinnen und Zuhörer.

Bei der CD-Präsentation im Scheibbser Schlosshof, zu der neben Bürgermeister Franz Aigner und Vizebürgermeister Martin Luger unter anderem auch Bezirkshauptmann a.D. Berthold Panzenböck, der ehemalige Geschäftsführer der Volkskultur NÖ Edgar Niemeczek und Roland Baumann, in dessen Tonstudio die CD aufgenommen worden war, gekommen sind, gab der Scheibbser 3er einige Kostproben seiner Gesangeskunst. Und schließlich durften dann unter Anleitung von Jodler-Experte Norbert Hauer auch alle Gäste mitjodeln.

Nachdem der Scheibbser 3er schon mit dem Kulturpreis der Stadtgemeinde (2006) sowie dem Anerkennungspreis des Landes (2021) ausgezeichnet wurden, hatte der Scheibbser Bürgermeister drei von Clemens Auer designte neue „Scheibbser Mostbluza“ als Geschenk mit dabei. "Ihr seid seit 30 Jarhen singende und jodelnde Botschafterinnen der Stadt Scheibbs", bedankte sich Franz Aigner bei Handl, Schagerl und Hengstberger.

