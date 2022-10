Pfarre Wieselburg: Tiersegnung im Schlosspark .

Bereits zum zweiten Mal lud die Pfarre Wieselburg mit Pfarrer Daniel Kostrzycki am vergangenen Dienstag, 5. Oktober, in Gedenken an den Hl. Franziskus, große kleine Tierliebhaberinnen und Tierliebhaber mit ihren tierischen Schützlingen oder auch ihren Kuscheltieren in den Schlosspark Wieselburg zur Tiersegnung ein.