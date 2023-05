Lunz am See: Felsen werden gesichert

Als eine wichtige Verkehrssicherheitsmaßnahme müssen Felsen und Böschungen neben den Straßen gesichert und geräumt werden. Die Straßenmeisterei Gaming führt gerade Felssicherungsarbeiten an der Landesstraße B 25 im Bereich der Töpperbrücke im Gemeindegebiet von Lunz am See durch. Der Abgeordnete zum NÖ Landtag, Alexander Schnabel, hat sich am Donnerstag in Vertretung von LH-Stellvertreter Udo Landbauer ein Bild von den Felssicherungsarbeiten an der B 25 im Bereich der Töpperbrücke in Lunz am See kurz vor der Fertigstellung gemacht.

Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, ist es erforderlich, an der Landesstraße B 25 im Bereich der Töpperbrücke in Lunz am See von km 50,600 bis km 50,700 die bestehende Felswand von Strauch- und Baumwuchs zu befreien und mit einem Steinschlaggitter zu versehen. Die Höhe im betroffenen Abschnitt reicht bis rund 10 Meter.

Von dafür ausgebildeten Mitarbeitern der Straßenmeisterei Gaming erfolgen, gesichert am Seil, die Räumarbeiten und das Anbringen der Netze, die mittels einer Teleskop-Arbeitsbühne, ebenfalls durch Mitarbeiter der Straßenmeisterei, eingehängt werden. Während der Arbeiten für die laufenden Netzarbeiten der Straßenmeisterei Gaming erfolgt eine händische Verkehrsregelung. Die Landesstraße B 25 ist in diesem Bereich mit einem Verkehrsaufkommen von rund 3.500 Fahrzeugen am Tag frequentiert.

Die Arbeiten haben Mitte April begonnen und können Ende Mai abgeschlossen werden.

Vergleichbare Felssicherungen erfolgen durch die Mitarbeiter der Straßenmeisterei heuer auch noch im Gemeindegebiet von Gaming an der B 71 am Zellerrain und an der L 6171 Urmannsaustraße.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.