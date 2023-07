Pilotprojekt bei Busatis

Seit zwei Wochen arbeiten 12 Schüler als Ferialpraktikanten bei der Firma Busatis an einem völlig neuartigen Projekt: Sie sollen sich unter dem Überbegriff „Industrie 2030“ innerhalb von vier Wochen mit den Schwerpunkt-Themen „Attraktiver Arbeitgeber“ und „Nachhaltigkeit“ auseinandersetzen und Projekte erarbeiten, die im Betrieb umgesetzt werden könnten. Die Jugendlichen durften den Betrieb kennenlernen und haben im Rahmen eines Design-Thinking-Prozesses Modelle zum Thema „Attraktiver Arbeitgeber“ entworfen. Am vergangenen Freitag war Landesrat Stephan Pernkopf zu Gast und stellte sich den Jugendlichen in einem Interview zum Thema Nachhaltigkeit.