Keine Langeweile in den Sommerferien im Bezirk Scheibbs

Wer im Sommer Spaß und Action sucht, der braucht nicht unbedingt in den Urlaub zu fahren. Denn die Ferienspiele der Gemeinden bieten für Schulkinder heuer ein abwechslungsreiches Programm.

Derzeit wird in vielen Gemeinden das Angebot noch finalisiert, wie auch in Steinakirchen, Wang und Wolfpassing. Der Organisatorin und Vizebürgermeisterin Iris Steindl fehlen nur noch wenige Zusagen. Einpaar Highlights werden aber hier bereits verraten: „Es wird auf jeden Fall wieder das Zelten mit Papa geben. Dafür haben sich in den vergangenen Jahren immer an die 100 Personen angemeldet.“ Neben einem Tag am Bauerhof oder einer Wanderung wird es heuer auch eine Musikchallenge und einen Hula-Hoop-Kurs geben. „Neu im Angebot haben wir heuer auch einen Tanzworkshop sowie eine Airbrush-Aktion“, sagt Steindl. An die 15 Veranstaltungen werden von Ferienbeginn bis Ende angeboten. „In der Woche vor Schulschluss werden wir die Flyer dazu in den Schulen und Kindergärten verteilen“, kündigt sie an.

Betreuter Ferienspaß in Scheibbs und Purgstall

Neun Wochen Ferien zu überbrücken, stellt für viele berufstätige Eltern oftmals ein Problem dar. Die Gemeinden Scheibbs und Purgstall machen deshalb in Sachen Ferienbetreuung gemeinsame Sache und bieten ein tägliches Betreuungsangebot im Juli und August an. Abwechselnd – die ersten drei Wochen im Juli in Scheibbs und ab der zweiten Woche im August in Purgstall – findet die Betreuung täglich von 7.30 bis 13 Uhr in den beiden Volksschulen statt. „Bislang sind bereits 14 Kinder angemeldet, gleich viele wie im Vorjahr“, weiß Stephanie Fohringer von der Stadtgemeinde Scheibbs. Einige Plätze sind noch frei. Die Kosten für die Betreuung durch eine Pädagogin betragen 50 Euro pro Woche, Geschwister bezahlen die Hälfte.

Erstmaliges Sportcamp in Wieselburg

Kinder, die sich in den Sommerferien sportlich betätigen wollen, sind im Spusu-Sportcamp in Wieselburg gut aufgehoben. An fünf Tagen können dabei 7- bis 14-Jährige gleich in acht verschiedene Sportarten reinzuschnuppern. Das Angebot ist umfangreich: Von Tennis, Radfahren, Fußball über Schwimmen und Stand-up-Paddeln bis hin zum Bouldern und Tischtennis ist alles dabei.

Die Sportarten werden durch örtliche Vereine repräsentiert und vorgestellt. Die Kinder werden beim Sportcamp in der jeweiligen Sportart durch Vereinstrainer professionell betreut. „Als Grundvoraussetzung sollte ein gewisses sportliches Talent, aber vor allem die Freude am Sport mitgebracht werden“, meint Sportcamp-Organisator Gernot Zirngast. Der Preis für die Teilnahme am Sportcamp beträgt 149 Euro. Darin sind neben der täglichen Betreuung auch die Mittagsverpflegung, ein Camp-Shirt, eine Trinkflasche und sämtliche Trainingsutensilien mit Ausnahme der Sportbekleidung enthalten.

Kinder, die beim Sportcamp dabei sein wollen, sollten sich schnell auf der Homepage sportcamp.spusu.at anmelden. Es sind nur noch wenige Plätze frei.

