Die Nacht der Ballone im Ötscherdorf .

Eine Liftberge-Vorführung der Bergrettung Lackenof unter der Leitung von Ortsstellenleiter Franz König war das „Warm up“ zur diesjährigen „Nacht der Ballone“, die am Mittwoch der Vorwoche vom Tourismusverein Ötscher (Obmann Walter Pöllinger) unter der Organisation von Helmut Prem in Zusammenarbeit mit dem Ballonsportclub Ötscherland (Obmann Manfred Jungwirth) am Fuße des Großen Ötschers veranstaltet wurde.